Corriere muore a Piacenza nel suo ultimo giorno di contratto, malore fatale per il 42enne Pasquale Andriotta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un corriere di 42 anni in servizio a Piacenza è morto mentre stava facendo una consegna. La vittima è Pasquale Andriotta, che lavorava in appalto per Brt. Il suo contratto, fanno sapere i sindacalisti della Filt-Cgil, era in scadenza proprio oggi e temeva di non vederselo rinnovare. Andriotta, colpito da un malore mentre consegnava un pacco a Piacenza, lascia tre figli.

Morto un corriere durante una consegna a Piacenza

La denuncia di quanto accaduto è arrivata proprio dal sindacato Filt-Cgil, che sottolinea come proprio oggi, 31 agosto, scadeva il contratto di Pasquale Andriotta. “I lavoratori dell’appalto Brt di Piacenza-Caorso (Afs service) erano in sciopero dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì”, fa sapere il sindacato.

Uno sciopero per protestare contro “carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un’organizzazione considerata ormai insostenibile”.

Corriere morto a Piacenza, la nota della Filt-Cgil

Il sindacato definisce la vicenda una tragedia che colpisce la famiglia della vittima, i suoi colleghi e l’intera organizzazione, sottolineando però come la giornata e il contesto in cui è avvenuta rendano inevitabile porsi alcune domande.

Secondo la Filt-Cgil, infatti, la precarietà non sarebbe soltanto una condizione contrattuale, ma potrebbe incidere concretamente sulla libertà del lavoratore di fermarsi, scioperare o sottrarsi a condizioni ritenute eccessivamente gravose.

A questo si aggiungerebbero le alte temperature di questi giorni, un ulteriore elemento che, a giudizio dell’organizzazione, rende necessario accertare con precisione in quali condizioni stesse lavorando il corriere morto a Piacenza.