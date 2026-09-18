Corruzione a Garlasco, secondo l'avvocato Gallo "ci saranno altri 5 indagati oltre a Giuseppe Sempio"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In merito al delitto di Garlasco, dopo che è stata archiviata l’indagine a carico dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, resta comunque in piedi l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. E resta indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, proprio su questo filone di indagine potrebbero esserci presto “5 nuovi indagati”.

Il delitto di Garlasco e l’indagine per corruzione

Il gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura ed è stata così archiviata la posizione dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.

Venditti era accusato di corruzione per aver favorito Andrea Sempio nel 2017 nel procedimento sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo il gip, infatti, non vi è alcuna “traccia” che il denaro movimentato, appunto nel 2017, dalla famiglia di Sempio sia arrivato a Mario Venditti.

Giuseppe Sempio resta indagato

L’inchiesta, su cui il Riesame si era espresso tre volte annullando perquisizioni e sequestri della procura di Brescia, va però avanti nonostante l’uscita di scena dell’ex procuratore.

L’ipotesi di reato, dunque, rimane in piedi e la procura va avanti in questa indagine: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, resta indagato.

Resta da vedere se ci saranno nuovi iscritti nel registro degli indagati visto che, stando in piedi l’ipotesi di accusa, ma con l’archiviazione della posizione di Venditti, mancherebbe la figura che sarebbe stata corrotta.

Fabrizio Gallo: “Ci saranno altri 5 indagati”

Proprio su questo punto si è espresso Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati (che nel frattempo è stato sospeso dall’Ordine degli avvocati per due mesi).

“Si dice ci saranno nuovi 5 indagati, questo ce lo fa presumere soprattutto il fatto che Giuseppe Sempio sia rimasto indagato per il reato di corruzione”, ha detto il legale ospite di Mattino Cinque su Canale5.

Secondo Gallo “tutte le persone che sono state sentite potrebbero rischiare di essere iscritte nel registro degli indagati”.

Gallo, rimanendo nel campo delle ipotesi, ha fatto riferimento “ai due militari Spoto e Sapone, oltre ai tre legali di Sempio” perché, ha aggiunto, “si parla di millantato credito”.

Chi sono Silvio Sapone e Giuseppe Spoto

Uno dei citati da Gallo è Silvio Sapone, un ex luogotenente ed ex capo della polizia giudiziaria di Pavia che all’epoca seguiva le indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

È stato sottoposto a perquisizione nel 2025 nell’ambito degli accertamenti su presunti flussi anomali sebbene la sua posizione sia stata al centro di verifiche e il tribunale del Riesame ne abbia annullato i sequestri (risultando non formalmente indagato per corruzione in quel frangente).

Ha sempre respinto ogni accusa, negando di aver mai favorito o protetto Andrea Sempio.

Giuseppe Spoto (l’altro citato da Gallo) è un ex maresciallo dei carabinieri, anch’esso interessato dalle perquisizioni e dagli accertamenti patrimoniali disposti dalla magistratura bresciana nell’ambito della stessa inchiesta collaterale.

Anche Spoto ha fermamente negato ogni addebito, escludendo di aver mai ricevuto denaro o di aver tradito la propria divisa.

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato i decreti di perquisizione e sequestro a carico di entrambi gli ex militari.