Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 17 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro un sistema di corruzione e riciclaggio che avrebbe pilotato appalti pubblici tra Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento dal 2022 al 2023. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo una lunga indagine che ha svelato un articolato sistema illecito guidato da un imprenditore già condannato per legami con il clan dei casalesi.

Le indagini e l’operazione: i dettagli dell’inchiesta

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, nella mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 17 persone. I provvedimenti, che includono custodia in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora e misure interdittive, sono stati disposti dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

I destinatari delle misure sono ritenuti gravemente indiziati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio. L’operazione si è svolta nelle province di Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento, coinvolgendo un ampio territorio e numerosi soggetti, tra cui funzionari pubblici e imprenditori.

Il ruolo dell’imprenditore e i legami con la criminalità organizzata

Al centro dell’inchiesta si trova un potente imprenditore, già noto alle forze dell’ordine per una precedente condanna relativa alla sua partecipazione esterna al clan dei Casalesi, in particolare come imprenditore di riferimento del gruppo criminale Schiavone-Bidognetti. Dopo un lungo periodo di detenzione, dal 2022 e almeno fino alla fine del 2023, l’uomo avrebbe ripreso a svolgere le stesse attività illecite per cui era stato già condannato.

L’indagine ha permesso di ricostruire come l’imprenditore sia riuscito a infiltrarsi nel tessuto delle pubbliche amministrazioni, dai comuni alle aziende sanitarie, orientando l’assegnazione di appalti pubblici a favore di imprenditori a lui vicini. In cambio, questi ultimi avrebbero corrisposto somme di denaro calcolate in percentuale sull’importo degli appalti aggiudicati.

Il “sistema” degli appalti truccati: come funzionava

Secondo gli investigatori, è emerso un vero e proprio “sistema” illecito, particolarmente attivo nei settori della raccolta dei rifiuti e delle sanificazioni. Il meccanismo si basava sulla corruttela di funzionari pubblici e sulla capacità di infiltrazione nella gestione degli appalti. In particolare, nel settore della raccolta dei rifiuti, affidato ai comuni, sono state documentate numerose condotte corruttive realizzate con la complicità di amministratori locali, finalizzate a pilotare le aggiudicazioni in favore di imprenditori compiacenti.

La cosiddetta “rendita” consisteva in una percentuale sull’importo dell’appalto, che veniva retrocessa all’imprenditore dominus del sistema e ai suoi complici. Nel settore delle sanificazioni, invece, la capacità di infiltrazione era favorita dall’esistenza di un “cartello di imprese” che partecipavano alle gare pubbliche alternandosi nella vittoria, secondo una rotazione programmata. In alcuni casi, le ditte vincitrici subappaltavano i lavori ad altri imprenditori coinvolti nello stesso sistema illecito.

Il flusso di denaro e il sequestro di due milioni di euro

Tutti i proventi generati da questo vasto giro d’affari confluivano presso uno degli imprenditori del cartello. Nel corso delle indagini, alla fine del 2023, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di uno degli indagati, rinvenendo e sequestrando circa 2 milioni di euro occultati all’interno della casa. Il denaro, oltre a essere accumulato, veniva anche recapitato al principale artefice del sistema illecito, grazie alla collaborazione di altri complici che si occupavano della movimentazione e della custodia delle somme.

Infiltrazioni nelle aziende sanitarie e nelle strutture pubbliche

Le indagini hanno inoltre fatto emergere rapporti e infiltrazioni con manager di aziende attive nel settore delle pulizie, delle sanificazioni e della fornitura di servizi presso importanti strutture pubbliche. Questo ha permesso al gruppo di estendere la propria influenza e di ottenere ulteriori commesse illecite, consolidando il controllo su un settore di grande interesse per la criminalità organizzata.

La posizione degli indagati e le garanzie processuali

I provvedimenti eseguiti rappresentano misure disposte in fase di indagini preliminari. Gli indagati sono destinatari di misure cautelari, ma restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Sono previsti mezzi di impugnazione contro i provvedimenti adottati.

Conclusioni: un duro colpo alla corruzione negli appalti pubblici

L’operazione dei Carabinieri ha inferto un duro colpo a un sistema di corruzione e riciclaggio che, secondo gli inquirenti, avrebbe condizionato per anni l’assegnazione di appalti pubblici in diversi settori strategici. L’inchiesta, che ha coinvolto 5 province e portato a 17 misure cautelari, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela della legalità nella gestione delle risorse pubbliche.

IPA