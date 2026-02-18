Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone raggiunte da misure cautelari, tra cui un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’esecuzione dei provvedimenti per corruzione e truffa aggravata. Secondo l’ipotesi accusatoria il deputato avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire un’associazione privata destinataria di fondi pubblici pari a 98mila euro destinati alla realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, è stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato.

Maxi blitz anti corruzione a Caltanissetta

L’operazione si è svolta nelle prime ore di questa mattina. Gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di cinque persone.

Tra queste figurano un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e altri quattro soggetti, tra cui rappresentanti legali e componenti di un’associazione privata.

Le accuse: corruzione e truffa aggravata

Il provvedimento cautelare è stato disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l’ipotesi accusatoria il deputato avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire l’assegnazione di fondi pubblici, pari a 98mila euro, a un’associazione privata. I fondi erano destinati alla realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

Nei confronti del deputato e di un altro indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per altri tre rappresentanti legali e componenti dell’associazione privata è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per dodici mesi. Le accuse contestate riguardano, oltre alla corruzione, anche la truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana.

La truffa aggravata: fatture per costi fittizi

Agli altri indagati, oltre al deputato, è stata contestata anche un’ipotesi di truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state utilizzate fatture relative a costi fittizi per un importo di 49mila euro, causando così un danno economico alla Regione Siciliana. L’associazione privata avrebbe così beneficiato indebitamente di una parte dei fondi pubblici ricevuti.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caltanissetta in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha formulato le ipotesi accusatorie poi accolte dal G.I.P. del Tribunale.

IPA