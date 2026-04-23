Corruzione e turbativa d’asta a Taranto, appalti pubblici pilotati: arrestati imprenditori e un vicesindaco

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È di 10 soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Taranto contro un presunto sistema di corruzione e turbativa d’asta nella gestione degli appalti pubblici. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura, ha colpito anche il già vicesindaco di Torricella e diversi imprenditori locali, accusati di aver pilotato le gare per favorire operatori economici selezionati in anticipo.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nell’aprile 2024 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Manduria, sotto il coordinamento della Procura di Taranto. L’inchiesta è partita dopo una serie di incendi che hanno colpito le auto di alcuni consiglieri comunali di Torricella, fatti che hanno spinto gli inquirenti ad approfondire i rapporti tra amministratori e imprenditori locali.

Chi sono gli indagati e quali misure sono state adottate

L’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali ha riguardato 10 persone, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio. In particolare, 9 indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per un altro soggetto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tra i destinatari figurano il già Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Torricella, un ingegnere tecnico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, oltre a diversi imprenditori attivi nel settore dei lavori pubblici.

Come funzionava il presunto sistema illecito

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nell’ambito delle procedure di affidamento dei lavori pubblici sarebbero state sistematicamente eluse le regole di evidenza pubblica e i principi di trasparenza e concorrenza. Le imprese destinate all’aggiudicazione venivano individuate in anticipo, le offerte di copertura predisposte ad hoc e le procedure gestite in modo da favorire operatori economici già scelti, simulando una competizione solo formale tra le aziende coinvolte.

In cambio dell’aggiudicazione delle commesse, gli imprenditori avrebbero corrisposto somme di denaro in contanti all’allora Vicesindaco, come contropartita per i favori ricevuti. Le consegne di denaro sono state documentate nel corso delle indagini, anche grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali e a servizi di riscontro sul territorio.

Il sequestro di denaro e le operazioni di autoriciclaggio

Nel corso delle attività svolte il 26 marzo scorso, durante la notifica degli inviti a rendere interrogatorio preventivo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro preventivo per equivalente, in esecuzione di un decreto del GIP, la somma complessiva di 18.000 euro in contanti, trovata in possesso dell’ex amministratore, parte nella sua auto e parte nella sua abitazione. Tale importo è stato ritenuto il presunto provento dell’attività illecita.

Le somme percepite sarebbero state, in alcuni casi, successivamente reimpiegate attraverso operazioni economiche finalizzate a ostacolarne la tracciabilità, rafforzando così il circuito illecito individuato dagli inquirenti e configurando il reato di autoriciclaggio.

Gli appalti coinvolti e i fondi pubblici

L’attività investigativa ha riguardato diversi interventi pubblici per un valore complessivo stimato in circa 4,3 milioni di euro, finanziati con risorse di varia provenienza. Tra questi figurano fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati ai lavori di manutenzione straordinaria per il contenimento del dissesto idrogeologico della litoranea salentina in località Torre Ovo, fondi di coesione per la riqualificazione del waterfront e finanziamenti connessi ai Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport “M° Fernando Albano”. Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche interventi di manutenzione e segnaletica stradale sul territorio comunale, sempre finanziati con risorse pubbliche.

Le conseguenze per la pubblica amministrazione

Il quadro emerso dalle indagini restituirebbe l’immagine di un sistema consolidato di gestione illecita degli appalti pubblici, caratterizzato da una commistione stabile tra funzione pubblica e interessi privati. L’esercizio dei poteri amministrativi sarebbe stato piegato al perseguimento di finalità illecite, con un grave pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione e per la libera concorrenza tra operatori economici.

IPA