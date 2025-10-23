Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto ragazzi sono stati denunciati in un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’identificazione dei responsabili di una competizione a cavallo non autorizzata avvenuta a Orani lo scorso 13 ottobre. L’iniziativa, organizzata poco prima dei festeggiamenti in onore di San Daniele, ha messo in pericolo la sicurezza pubblica, coinvolgendo cittadini, cavalieri e animali. L’indagine è stata condotta grazie a una ricostruzione dettagliata dei fatti e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, coordinato dalla Procura della Repubblica di Nuoro.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 13 ottobre, quando otto ragazzi del posto, tutti molto giovani e quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine, hanno dato vita a una corsa a cavallo non autorizzata per le vie di Orani. L’iniziativa, avvenuta poco prima dell’inizio dei festeggiamenti ufficiali per San Daniele, ha destato forte preoccupazione tra la popolazione locale.

La ricostruzione dei fatti

I Carabinieri della Stazione di Orani hanno avviato immediatamente le indagini, ricostruendo con precisione il percorso seguito dai giovani durante la corsa. Fondamentale si è rivelata la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, che ha permesso di identificare tutti i partecipanti. Grazie a controlli capillari sul territorio e a un’attenta attività di prevenzione e repressione dei reati, è stato possibile risalire ai responsabili dell’evento.

I rischi per la comunità

La corsa non autorizzata ha rappresentato un serio pericolo non solo per i giovani cavalieri e per gli animali coinvolti, ma anche per i cittadini che si trovavano nelle vie del paese. L’azione sconsiderata ha messo a repentaglio l’incolumità pubblica, suscitando allarme tra gli abitanti di Orani. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

L’identificazione e la denuncia

Attraverso un’attività investigativa puntuale, i Carabinieri sono riusciti a identificare tutti gli otto giovani coinvolti, quattro dei quali risultano avere precedenti di polizia. Gli indagati sono stati denunciati e il procedimento penale nei loro confronti è attualmente in corso, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Nuoro. La loro posizione sarà valutata nel corso del processo, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi investigativi e probatori.

IPA