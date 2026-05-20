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È di cinque cittadini italiani colpiti da misure cautelari il bilancio di un’inchiesta della Procura di Marsala su un’associazione a delinquere dedita all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e maltrattamenti sugli animali. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari della città lilibetana su richiesta della Procura, dopo mesi di indagini che hanno coinvolto anche il Servizio Veterinario dell’ASP e il Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo.

Le misure cautelari e gli indagati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il GIP di Marsala ha disposto un divieto di dimora in Sicilia e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di cinque cittadini italiani. Tra questi, uno è originario di Palermo, due risultano residenti a Campobello di Mazara e uno a Castelvetrano. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di essere promotori e partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione e promozione di corse clandestine di cavalli nelle aree rurali del comune di Castelvetrano.

L’indagine: dalla segnalazione alle prove raccolte

L’attività investigativa ha preso il via nel febbraio 2024, quando un’associazione ambientalista ha presentato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Marsala. Da quel momento, le indagini si sono protratte fino al luglio 2025, coinvolgendo diverse tecniche investigative: installazione di telecamere, analisi forensi dei telefoni cellulari degli indagati e accertamenti di laboratorio eseguiti dal Servizio Veterinario dell’ASP e dal Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo.

Come funzionava l’organizzazione delle corse clandestine

Le risultanze investigative hanno permesso di ricostruire il modus operandi degli indagati. Attraverso un’applicazione di messaggistica, i promotori raccoglievano le adesioni di fantini e scuderie, fissavano le date degli eventi, comunicavano la composizione delle batterie e le posizioni di partenza e diffondevano i video delle gare. Le corse clandestine si svolgevano in località Triscina, in un fondo agricolo privato trasformato in ippodromo, dove venivano allestiti box di partenza e stazionamento per i cavalli. Gli indagati si occupavano anche della manutenzione del terreno per garantire lo svolgimento delle competizioni.

Maltrattamenti e uso di sostanze dopanti

Le indagini hanno inoltre portato alla luce gravi episodi di maltrattamento degli animali. I cavalli venivano sottoposti a pratiche di allevamento e allenamento non idonee e, come emerso dalle analisi di laboratorio, ricevevano la somministrazione di sostanze dopanti vietate per incrementare le prestazioni. L’incolumità fisica degli animali era messa a rischio anche dalle modalità e dall’intensità delle competizioni: in almeno un’occasione, un cavallo ha subito la frattura di una gamba durante una gara.

Altri indagati e il proseguimento delle indagini

L’attività investigativa non si è fermata ai cinque destinatari delle misure cautelari. Sono stati raccolti indizi di reato anche a carico di sette soggetti ulteriori, provenienti da altre zone della regione. Questi ultimi, pur non facendo parte dell’associazione, risultano aver partecipato alle corse clandestine in qualità di proprietari dei cavalli o come fantini. Le indagini preliminari sono tuttora in corso e potrebbero portare a nuovi sviluppi.

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