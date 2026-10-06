Corsini direttore Approfondimento Rai risponde alla domanda su Ranucci e Report, "decisioni vanno rispettate"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini è tornato a parlare di Sigfrido Ranucci e del caso Report, dopo aver detto di augurarsi che il conduttore non fosse reintegrato. Corsini ha dichiarato di attendere il pronunciamento del giudice del lavoro sul ricorso presentato dagli avvocati del giornalista contro la sua estromissione da Report e che solo allora commenterà ulteriormente la vicenda. Il direttore Rai ha anche confermato che il programma Report è comunque regolarmente in produzione.

Corsini torna sul caso Ranucci

Durante la presentazione del programma di Rai2 Partù, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha risposto a una domanda su Ranucci, dicendo:

Quando arriverà la pronuncia del giudice ci adegueremo, perché le decisioni vanno rispettate. Solo dopo commenteremo.

ANSA

Ranucci sta infatti aspettando l’esito del ricorso dei suoi avvocati al giudice del lavoro contro la sua sospensione dalla conduzione di Report. Nel frattempo, la Rai ha anche deciso una sospensione del giornalista per 10 giorni.

Cosa aveva detto Corsini su Ranucci

Proprio poco prima che arrivasse la decisione della Rai sulla sospensione di Ranucci, che avrebbe violato il codice etico dell’azienda, Corsini aveva commentato sul possibile reintegro del conduttore a seguito del ricorso.

“Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia. Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente” aveva detto il direttore dell’Approfondimento Rai.

“Io quello che dovevo fare l’ho fatto. Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente”, ha poi aggiunto Corsini.

Report è in produzione

Sempre durante la presentazione di Partù, Corsini ha parlato anche del futuro di Report, assicurando che il programma è regolarmente in produzione.

“Stiamo lavorando al nuovo modello organizzativo, al nuovo studio e sto autorizzando le trasferte. Noi andiamo avanti” ha dichiarato il direttore dell’Approfondimento Rai.

Se Ranucci non dovesse essere reintegrato, Report sarà condotto da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale.