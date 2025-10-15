Corte Costituzionale blocca la decadenza di Alessandra Todde, la Sardegna resta al M5S: la reazione di Conte

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Corte Costituzionale ha stabilito che non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale dichiarare la decadenza di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. Con questa decisione, presa mercoledì 15 ottobre, la Consulta restituisce piena legittimità al Governo regionale guidato dal Movimento 5 Stelle, ponendo fine a mesi di tensioni politiche e giudiziarie. Il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, ha esultato sui social, accusando il centrodestra di aver tentato di “ribaltare il voto democratico”.

La sentenza della Consulta

Come riportato da AGI, la Corte ha chiarito che il Collegio “ha esorbitato dai propri poteri” pronunciandosi su una decadenza non prevista dalla legge tra le cause di ineleggibilità. Le presunte irregolarità legate alla campagna elettorale – la mancata nomina del mandatario e alcune difformità nel rendiconto delle spese – non rientrano nelle ipotesi che la legge 515/1993 considera motivo di decadenza.

La Consulta ha dunque annullato l’ordinanza del Collegio di garanzia limitatamente alla parte relativa alla decadenza, lasciando aperta la questione della sanzione pecuniaria da 40 mila euro inflitta alla presidente.

ANSA Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna

Sarà la Corte d’Appello di Cagliari, venerdì 7 novembre, a esprimersi su quest’ultimo punto.

La reazione di Alessandra Todde

Da Bruxelles dove era impegnata nel Forum delle regioni insulari europee, la presidente ha commentato la decisione della Corte Costituzionale: “La Consulta ha riconosciuto che il Collegio di garanzia ha esorbitato dai propri poteri”, ha dichiarato Alessandra Todde in una nota riportata da Adnkronos.

E ancora: “Mi hanno definita decaduta, hanno provato a screditare il mio mandato, ma abbiamo scelto la fiducia nella giustizia e nel lavoro serio. Oggi la Corte si è espressa, e noi continueremo a lavorare con più determinazione per il bene della Sardegna”.

Polemiche dal centrodestra

Se il centrosinistra sardo esulta, il centrodestra invita alla cautela.

ANSA riporta le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, che è stato avversario di Alessandra Todde alle elezioni Regionali: “Dovrebbero imparare a leggere bene le sentenze: la Consulta ha solo dichiarato inammissibili i ricorsi. Gli errori della presidente restano, e tutto sarà rimesso alla Corte d’Appello”.

Sulla stessa linea Umberto Ticca dei Riformatori sardi e Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20 Venti, che parlano di “pasticcio politico” e “imperizia amministrativa”. Per l’opposizione, la legislatura “non è ancora davvero iniziata”.

Giuseppe Conte e il M5S all’attacco

Sui social è arrivato anche il commento del leader del M5S, Giuseppe Conte, che ha esultato per la decisione della Consulta.

Su Facebook, l’ex premier ha scritto che “Todde non ha compiuto nessun atto a rischio di decadenza”.

Poi, ha accusato il centrodestra di aver tentato “di ribaltare il voto democratico del popolo sardo con cavilli giuridici e campagne denigratorie”.

Infine, ha concluso così: “Alessandra continua a lavorare con passione e determinazione, come sanno fare le donne e gli uomini di Sardegna”.

Il commento del sindaco di Cagliari

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari eletto col Pd, citato da LaPresse ha parlato di “bella notizia per la nostra isola, per la presidente Todde e per la coalizione. Terminate le sterili polemiche che hanno caratterizzato l’opposizione nell’ultimo anno, nell’illusione di poter ribaltare il risultato elettorale. Proseguiremo, con maggiore slancio e serenità, la collaborazione e il positivo lavoro con la regione, grazie al rapporto costante e al proficuo dialogo con la presidente, a beneficio della Sardegna e dei sardi”.