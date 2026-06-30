Corte Suprema contro Trump sullo Ius Soli, resta il diritto di cittadinanza osteggiato dal tycoon: la reazione

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La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato l’ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump aveva rimosso il diritto di cittadinanza ai bambini nati su suolo statunitense da genitori immigrati irregolarmente. Per la maggioranza dei giudici il decreto violava il quattordicesimo emendamento della Costituzione, che stabilisce che tutte le persone nate negli Stati Uniti sono cittadini, il principio dello Ius Soli.

La decisione della Corte Suprema sullo Ius Soli

Con la decisione del 30 giugno, la Corte Suprema statunitense ha stabilito che il principio dello Ius Soli vale per chiunque nasca sul territorio degli Usa, senza distinzioni.

Il presidente Trump aveva tentato di erodere questo diritto con uno dei suoi primi ordini esecutivi, che stabiliva che un bambino nato da due migranti senza documenti non era un cittadino statunitense.

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Un ordine che, secondo sei dei nove giudici supremi, non è legittimo. Cinque di loro hanno sostenuto che violasse il quattordicesimo emendamento della Costituzione e uno, Brett Kavanaugh, nominato dallo stesso Trump, che andasse contro una legge federale.

La legge che stabilisce lo Ius Soli negli Usa

Il quattordicesimo emendamento della Costituzione statunitense dice che:

Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Forse ti può interessare Trump firma nuovi dazi al 10% dopo stop della Corte Suprema, chi colpiranno e perché sono destinati a "cadere" L'amministrazione Usa torna all'attacco doganale dopo lo schiaffo inferto dagli alti giudici. Perché il presidente non è onnipotente e i dazi non sono solo una questione economica

Questa è la norma su cui si basa lo Ius Soli negli Usa, e ha un significato storico profondo. È stata approvata durante il periodo della Ricostruzione, dopo la Guerra di Secessione, anche per assicurare che le persone che prima dell’emancipazione erano in schiavitù avessero pieni diritti di cittadinanza.

Esiste inoltre una legge del 1952 che stabilisce che le persone nate negli Stati Uniti sono “nationals and citizens“, quindi, in maniera inequivocabile, che sono cittadini e che sono di nazionalità statunitense.

Le reazioni alla sentenza

Nonostante questo, Trump ha subito dichiarato che la sentenza della Corte Suprema potrà essere aggirata tramite una legge del Congresso e che il parlamento statunitense dovrebbe mettersi subito al lavoro per approvarla.

Cecillia Wang, la direttrice legale dell’American Civil Liberties Union, che ha portato il caso davanti alla Corte Suprema per annullare l’ordine esecutivo di Trump, ha invece esultato, dichiarando:

La decisione della Corte riafferma una promessa fondamentale degli Stati Uniti: se sei nato qui, sei cittadino.