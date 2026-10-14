Corteggia un anziano a Livorno e gli sfila il portafogli in casa, ma sulla porta c'è la polizia: arrestata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un breve corteggiamento, l’invito a salire in casa e poi il portafogli sparito dai pantaloni lasciati su una sedia. A Livorno una giovane donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato per tentato furto in abitazione ai danni di un anziano. Ad aspettarla sulla porta, mentre provava ad andarsene, c’erano gli agenti, chiamati da un vicino di casa che si era insospettito per la scena.

Livorno, corteggia un anziano per entrargli in casa

Come riporta la Polizia di Stato, l’episodio risale al 7 ottobre.

La donna ha avvicinato l’uomo e, dopo un breve corteggiamento, gli ha proposto di andare a casa di lui.

Una volta dentro, con una serie di richieste è riuscita a restare da sola nella camera da letto, per poi cercare di uscire dall’appartamento.

Il portafogli sparito dai pantaloni sulla sedia

L’anziano ha capito che qualcosa non andava e ha controllato le tasche dei pantaloni che aveva lasciato su una sedia. Il portafogli non c’era più.

L’uomo si è precipitato verso la porta e ha visto la donna mentre stava per andarsene.

L’allarme del vicino e l’arresto sulla porta

Fuori dall’appartamento, però, c’erano già i poliziotti, arrivati dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa insospettito dalla situazione.

La donna è stata arrestata per tentato furto in abitazione e il portafogli è stato recuperato e restituito al proprietario.

IPA