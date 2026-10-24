Cortei a Torino, Fratelli d'Italia commenta il rogo della foto di Giorgia Meloni: "La solita sinistra"

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Durante uno dei cortei in corso a Torino per protestare contro il riarmo, un manifestante in piazza Castello ha bruciato una foto di Giorgia Meloni. La risposta di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere: “È la solita sinistra che scende in piazza contro il Governo: ogni pretesto è buono per insultare“.

Il commento di Fratelli d’Italia

Nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre, a Torino, mentre erano in corso le proteste contro il governo, un dimostrante è salito sul monumento al Duca d’Aosta di piazza Castello e ha incendiato una foto di Giorgia Meloni.

L’evento è stato immortalato in un video che ha subito fatto il giro dei social e delle testate. Il filmato è stato ripreso anche da Fratelli d’Italia, che ha rilasciato un breve commento sui canali social ufficiali.

ANSA

“Vergognosi”, si legge in sovrimpressione al video ripreso da Local Team. In calce, il partito di Giorgia Meloni parla della “solita sinistra che scende in piazza contro il Governo”.

“Ogni pretesto è buono per insultare”, si legge ancora, e infine: “Non cambiano mai”.

Bruciata una foto di Giorgia Meloni in piazza Castello a Torino

Come anticipato, nelle prime fasi del corteo di Torino contro il riarmo un manifestante, con il volto parzialmente travisato, è salito sul monumento al Duca d’Aosta e ha incendiato una foto di Giorgia Meloni.

Sotto il monumento, gli altri dimostranti hanno intonato cori contro la premier, sventolando bandiere di Rifondazione Comunista e della Palestina. Giorgia Meloni non ha ancora commentato.

Le tensioni con la polizia durante la manifestazione

Dopo il presidio in piazza Castello, intorno alle 17 i cortei si sono mossi verso via Po. La polizia, in tenuta antisommossa, ha intimato al cordone di proseguire verso i Giardini Reali ma i partecipanti hanno declinato l’invito. Le forze dell’ordine hanno dunque risposto con piccole cariche di alleggerimento utilizzando i manganelli.

Proseguendo, mezz’ora dopo i dimostranti hanno tentato di procedere verso via Garibaldi e via Pietro Micca, incontrando nuovi schieramenti della polizia. Tra i manifestanti e gli agenti sono scoppiate nuove tensioni in piazzetta Reale fino alla prossimità del Duomo, attraverso il quale i contestatori hanno tentato di raggiungere il centro della città eludendo i controlli.

Tra i dissidenti e la polizia c’è stato dunque un lancio di oggetti, con conseguenti nuove cariche di alleggerimento. Per aria sono volati bastoni e sono state lanciate pietre e bottiglie di vetro.

La premier ringrazia le forze dell’ordine

In una nota pubblicata sui social alle 21:26, Giorgia Meloni ha ringraziato “le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che anche oggi, nelle piazze italiane, hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e il diritto di manifestare pacificamente”.

Ha aggiunto: “Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza”, specificando che il nuovo decreto sicurezza è rivolto a “impedire che delinquenti e facinorosi possano mettere a ferro e fuoco intere città”.