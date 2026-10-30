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Corteo 30 ottobre a Padova, foto di Giuseppe Valditara bruciata dagli studenti: le immagini dello sciopero

La foto del ministro dell’Istruzione data alle fiamme durante il corteo organizzato per lo sciopero nazionale

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Una foto del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è stata data alle fiamme a Padova durante il corteo organizzato per lo sciopero nazionale. Alcune migliaia di manifestanti hanno sfilato dal palazzo del Bo alla Basilica di Sant’Antonio. In testa la comunità studentesca, che denuncia lo stato delle scuole e dell’istruzione. “Vogliamo soldi all’istruzione, e se non ce li date ce li veniamo a prendere”, uno degli slogan.

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