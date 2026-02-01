Corteo Askatasuna, arrestato 22enne per il poliziotto preso a martellate a Torino: scene di inaudita violenza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uno dei presunti aggressori del violento pestaggio del poliziotto 29enne Alessandro Calista è stato arrestato. L’agente è stato percosso brutalmente da alcuni uomini, venendo colpito anche con un martello, al termine del corteo di protesta svoltosi a Torino sabato 31 gennaio per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’uomo fermato è un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. È stato individuato attraverso l’analisi di alcuni filmati.

Askatasuna, poliziotto picchiato: arrestato 22enne

L’arresto è scattato con la procedura della flagranza differita. Il 22enne è accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso.

Cruciali per l’individuazione del giovane sono state le analisi di alcuni filmati. Il ragazzo, proveniente da Grosseto, avrebbe preso parte al violento pestaggio dell’agente Alessandro Calista, che si è salvato solo grazie al tempestivo intervento di alcuni colleghi.

ANSA

L’aggressione si è verificata quando sono iniziati gli scontri al termine del corteo in cui i manifestanti hanno protestato per lo sgombero dell’Askatasuna, centro sociale torinese.

Gli altri uomini arrestati

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, a seguito dei disordini scoppiati sabato nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale, la Digos della Questura torinese, oltre al già citato 22enne, ha arrestato in flagranza di reato anche un 31enne e un 35enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Altre 24 persone sono state denunciate a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi improprie e travisamento: tra il materiale sequestrato, sassi, chiavi inglesi e coltelli.

Schlein: “Violenza inaccettabile, ferma condanna dal Pd”

“Quelle che giungono da Torino sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile. La solidarietà mia e di tutto il Partito democratico va agli agenti delle Forze dell’Ordine e ai giornalisti colpiti e alla città di Torino, che hanno subito un’aggressione delinquenziale da parte di frange violente organizzate e a volto coperto. La nostra condanna della violenza è, come sempre, la più ferma e auspichiamo che gli aggressori vengano individuati al più presto”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

Riccardo Magi attacca il ministro Piantedosi: “Chiaro il suo fallimento”

“La condanna verso i violenti criminali che ieri hanno messo a ferro e fuoco Torino aggredendo e picchiando un agente, deve essere netta e senza ambiguità così come è massima la solidarietà alle forze dell’ordine: i responsabili dell’aggressione devono essere individuati e puniti”, ha dichiarato il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Poi l’attacco al ministro Piantedosi: “Allo stesso tempo ci si interroga su come l’irrompere di questo ‘esercito nero’ di antagonisti violenti provenienti da tutt’Europa fosse atteso da tutti e sia puntualmente avvenuto. È evidente che il ministro Piantedosi, tanto bravo a fare propaganda securitaria e a introdurre nuovi reati, lo sia stato molto meno nell’opera di prevenzione”.

“Da questo punto di vista, non vorremmo che il governo utilizzi gravi episodi come quelli avvenuti a Torino per imprimere una ulteriore svolta repressiva verso i diritti e le libertà, anche di manifestare, dei cittadini italiani”, ha concluso Magi.

Bonelli di AVS: “Teppisti da isolare”

“Le violenze avvenute ieri a Torino vanno assolutamente condannate: quanto è accaduto è vergognoso e offende ogni persona che ha a cuore le istituzioni e la convivenza civile del nostro Paese”. Sono le parole di Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Esprimo – ha proseguito – la massima e totale solidarietà alle forze dell’ordine, agli agenti feriti e alla troupe della Rai che è stata vigliaccamente aggredita. I responsabili di questi atti non sono manifestanti ma teppisti criminali, che non hanno nulla a che vedere con le oltre 50 mila persone che hanno attraversato pacificamente la città di Torino esercitando un diritto costituzionale”.

E ancora: “L’unico obiettivo di questi soggetti è alimentare guerriglie urbane, seminare caos e intimidire. Per questo devono essere individuati rapidamente e assicurati alla giustizia, senza ambiguità”.

“Il diritto a manifestare pacificamente è un pilastro della democrazia e non può essere infangato né messo a rischio da chi usa la violenza come metodo. Chi manifesta in modo pacifico non può subire danni o essere condizionato dall’azione di criminali che nulla hanno a che vedere con le ragioni del dissenso”, ha concluso Bonelli.