Corteo funebre di Papa Francesco con l'ex papamobile, la scelta per l'ultimo viaggio tra i fedeli

L’ultimo viaggio su questa terra Papa Francesco lo compirà a bordo di una papamobile il cui pianale è stato riadattato all’occorrenza per il trasporto del feretro. Si tratta di un veicolo che il Pontefice aveva utilizzato per un viaggio in Oriente. La soluzione è stata scelta dalle gerarchie vaticane per consentire a tutti di assistere al passaggio della bara durante il corteo funebre fra le vie di Roma alla fine del funerale.

L’apertura dei varchi

I varchi che consentono l’accesso a piazza San Pietro sono stati aperti alle prime luci dell’alba e lo spiazzo ha cominciato a riempirsi di fedeli provenienti da tutto il mondo e di giornalisti. Presenti molti gruppi religiosi e tanti giovani. Molte le persone che erano in fila già dalla sera prima.

La messa

La messa per le esequie di Papa Francesco parte alle 10:00 sul sagrato della basilica di San Pietro. Si inizierà con la preghiera dell’Eterno riposo.

La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli ed è il brano in cui Pietro racconta di quello che è avvenuto in Giudea: la Passione, morte e risurrezione di Cristo.

La seconda lettura è un brano della Lettera di San Paolo ai Filippesi mentre il Vangelo, un brano di Giovanni, racconta dell’apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli, che mangiano insieme con lui.

La messa prosegue con l’omelia del cardinale celebrante Giovanni Battista Re. Poi la preghiera dei fedeli in varie lingue, la liturgia eucaristica con la comunione e poi ancora il rito dell’ultima Commendatio e valedictio: si tratta di un rito con il quale si raccomanda a Dio l’anima del defunto. La formula:

“Fratelli e sorelle carissimi, affidiamo alla soavissima misericordia di Dio l’anima del nostro Papa Francesco, Vescovo della Chiesa cattolica, che confermò i fratelli nella fede della risurrezione”.

Poi due suppliche solenni: quella della Chiesa di Roma e quella delle chiese orientali.

Il corteo funebre

Al termine delle celebrazioni, la bara di Papa Francesco sarà collocata sulla papamobile riadattata per l’occasione, che procederà fra le vie della Capitale, fino alla basilica papale di Santa Maria Maggiore.

Il corteo funebre sarà composto da alcune auto con a bordo cardinali e parenti del Papa. Le auto seguiranno la papamobile, che proseguirà a a passo d’uomo tra i 5 e i 10 km orari.

Il percorso da San Pietro a Santa Maria Maggiore è lungo circa 6 km. La papamobile arriverà a destinazione dopo circa un’ora di tragitto.

L’area che copre l’intero percorso è stata bonificata dalle forze dell’ordine. Al di là dei controlli preventivi, agenti di pubblica sicurezza presidieranno l’area durante il transito del feretro.

La tumulazione

Sarà il camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, a presiedere il rito previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Il feretro sarà tumulato in una tomba semplice tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, nel rispetto della volontà del Papa:

“Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico”.

Così si concluderanno i funerali di Papa Francesco.