Corteo No Tav invade il cantiere di San Didero e blocca l'A32 per Bardonecchia con un falò

Attivisti e attiviste No Tav hanno bloccato l’autostrada in Val Susa e si sono divise in tre fronti. Una parte è entrato nel cantiere di San Didero, dove sono stati accesi diversi fuochi, un’altra prosegue la marcia e l’ultimo va verso il futuro deposito alle porte di Susa.

Manifestazione No Tav

Con lo slogan “c’eravamo, ci siamo, ci saremo!” È iniziata l’ampia manifestazione dei No Tav. La marcia è partita Venaus per proseguire per le vie di Susa. Nello stesso momento un altro gruppo si è separato e avvicinato ai cantieri di. Chiomonte e San Didero.

Partecipatissime alla manifestazione popolare che chiede lo stop ai cantieri, per non sfruttare il territorio ed evitare così la devastazione dello stesso.

Immagini da Notav.info della manifestazione

Dalla pagina ufficiale Notav.info si apprende come verso le 15:40 circa il cantiere a Traduerivi sia stato circondato dai manifestanti. Una volta entrati diverse zone, sono state date alle fiamme al grido: “La Val di Susa è nostra e la difenderemo”.

Bloccate strada statale e A32

I manifestanti hanno bloccato diversi tratti di strada per protestare contro la linea Tav Torino–Lione. Hanno acceso fuochi e lanciato fumogeni sull’A32 Torino–Bardonecchia, creando code tra la SS 24 del Monginevro e la SS 25 del Moncenisio.

Il fumo ha ridotto la visibilità, rendendo i movimenti più difficili da individuare anche dall’alto. Infatti la marcia è seguita da diversi mezzi delle forze dell’ordine, intervenuti per ripristinare la viabilità: le operazioni sono ancora in corso.

Sulla A32 è stato dato fuoco a un cumulo di erba secca. Insieme a barricate create con reti e assi di legno, hanno bloccato per diverso tempo le auto. Poi gli automobilisti sono scesi e hanno liberato la carreggiata autonomamente. Per tenere a distanza la polizia dalle operazioni di occupazione dei cantieri, sono stati lanciati oggetti. Non si segnalano feriti da entrambi i lati.

Aumenta tensione con la polizia

Nell’ultima ora è aumentata la tensione con le forze dell’ordine. Circa 400 attivisti e attiviste No Tav hanno preso il cantiere di San Didero, dopo aver abbattuto le recinzioni con bastoni e altri oggetti. Sono stati segnalati lanci di bombe carta, oltre alle pietre. Le forze dell’ordine hanno reagito con l’utilizzo di idranti.

Un altro folto gruppo di manifestanti è quasi arrivato al cantiere Torino–Lione di Chiomonte. Anche qui si apprestano ad abbattere le recinzioni. Nel frattempo la marcia principale è arrivata al centro di Susa.