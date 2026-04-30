Corteo per Sergio Ramelli a Milano tra fiaccole, saluti romani e insulti dai balconi: il video del "presente"

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Il corteo dell’estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli si è svolto a Milano nella serata del 29 aprile, anniversario della morte del giovane studente ucciso sotto casa nel 1975. L’evento ha richiamato circa 2 mila partecipanti e si è concluso, come da tradizione, col rito del presente e i saluti romani.

Il corteo per Ramelli, Pedenovi e Borsani

La manifestazione, giunta alla 51^ edizione, è partita da piazzale Gorini e ha attraversato la zona di Città Studi fino a via Paladini, dove si trova il murale dedicato a Ramelli, nei pressi del luogo dell’aggressione avvenuta il 13 marzo 1975.

Il giovane, militante del Fronte della Gioventù, morì poi il 29 aprile successivo a causa delle ferite riportate, dopo quasi 50 giorni di coma.

Il corteo era dedicato anche a Enrico Pedenovi, assassinato il 29 aprile 1976, e a Carlo Borsani, ex ufficiale della Repubblica Sociale Italiana ucciso nel 1945.

In testa alla manifestazione lo striscione “Onore ai camerati caduti”.

I partecipanti hanno sfilato in file ordinate, spesso in colonne da cinque, con fiaccole e bandiere tricolori.

Presenti diverse sigle dell’area neofascista e della destra radicale, tra cui CasaPound, Forza Nuova, Lealtà Azione e Rete dei Patrioti.

Il rito finale e gli insulti dai balconi

Arrivati in via Paladini, sotto l’abitazione di Ramelli, i manifestanti si sono disposti davanti al murale “Ciao Sergio” e hanno scandito per tre volte la formula “Camerata Sergio Ramelli, presente”, accompagnata dal saluto romano.

La cerimonia si è svolta sotto stretto controllo delle forze dell’ordine, con un dispositivo di sicurezza rafforzato anche alla luce di un episodio avvenuto la notte precedente, quando un 33enne è stato aggredito mentre rimuoveva manifesti legati proprio alla commemorazione.

Al termine della manifestazione, da uno dei balconi della zona sono partiti insulti all’indirizzo del corteo, che però non ha reagito.

Saluti romani: cosa si rischia

Il gesto del saluto romano, ripetuto anche durante questa commemorazione, può avere conseguenze penali?

La risposta è sì: la giurisprudenza italiana, negli ultimi anni, ha chiarito che non si tratta automaticamente di reato, ma può diventarlo quando si configura come apologia di fascismo o manifestazione di propaganda.

Un precedente significativo riguarda proprio Milano: come ricostruito da LaStampa, alcuni partecipanti a passate commemorazioni di Ramelli sono stati condannati perché il contesto – organizzato, pubblico e con richiami espliciti all’ideologia fascista – è stato ritenuto idoneo a integrare il reato previsto dalla legge Scelba.

Secondo la Cassazione, il discrimine sta nel contesto: un gesto isolato difficilmente è punibile, ma in manifestazioni strutturate e con chiari richiami ideologici può tradursi in una violazione penale, con possibili condanne.

Per i fatti del 29 aprile 2018, ad esempio, nel dicembre 2025 la Corte d’Appello ha confermato 13 condanne a 4 mesi per alcuni militanti.