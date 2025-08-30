Corteo pro Palestina alla Mostra del Cinema di Venezia, anche tanti artisti tra le migliaia di manifestanti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Migliaia di persone in piazza a Venezia per Gaza. Sono più di 5mila le persone che si sono radunate nel corteo organizzato dalle associazioni Pro Pal “Stop al genocidio – Corteo per la Palestina”, diretto all’82esima Mostra del Cinema in corso alla Biennale. Alla nave con circa 700 persone sbarcata al Lido si sono aggiunte diverse centinaia di altri manifestanti, tra cui anche artisti, attrici e attori.

Il corteo Pro Pal

Il corteo è stato organizzato da 200 associazioni, tra i centri sociali veneziani, veneti e del Nordest, con la partecipazione dell’Anpi Venezia 7 Martiri, di sindacati, collettivi studenteschi e con l’adesione della rete Venice 4 Palestine che riunisce artisti, tecnici e lavoratori dello spettacolo.

Nei giorni precedenti all’inizio della Mostra del Cinema di Venezia, la piattaforma di protesta aveva chiesto alla Biennale di prendere posizione su quanto sta accadendo a Gaza con una petizione da 1.500 firme, arrivando a chiedere l’esclusione degli attori Gal Gadot e Gerard Butler, accusati di essere “filo-israeliani”.

La manifestazione per Gaza a Venezia

Oltre alla nave con a bordo 700 persone partita dal Porto di Maghera e arrivata nel pomeriggio del 30 agosto al Lido di Venezia, sono migliaia le persone che si sono radunate nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, per prendere parte alla manifestazione, tra cori e bandiere della Palestina.

Presenti anche alcuni rappresentanti della Global Sumud Flotilla, la flotta che partirà domenica 31 agosto da diversi porti di Francia, Spagna e Italia, verso la Striscia di Gaza, per portare aiuti alla popolazione palestinese, tentando di aggirare il blocco navale di Israele.

ANSA

Il corteo Pro Pal a Venezia

All’inizio del corteo è stato allontanato un manifestante con un cartello antisemita con scritto “liberiamoci dalla tirannia ebraica”, subito stracciato.

“Noi qui siamo a chiedere lo stop al genocidio, non facciamo alcuno sconto a quello che sta facendo lo Stato di Israele in Palestina. Non per questo accetteremo in questa manifestazione alcun messaggio antisemita”, ha detto uno degli organizzatori, Tommaso Cacciari. Forse ti può interessare Emma Stone crede negli alieni, rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia: "Non siamo soli nell'universo" Emma Stone a Venezia: "Credo negli alieni". L’attrice parla di vita extraterrestre e collega la sua visione al nuovo film "Bugonia" con Lanthimos

Gli artisti presenti

Tre le oltre 5mila persone in piazza, secondo i numeri degli organizzatori ma anche della Questura, hanno partecipato anche diversi attori, attrici e artisti: dalla conduttrice della Mostra del Cinema, Emanuela Fanelli, al fumettista Zerocalcare, dagli attori Roberto Zibetti e Michele Riondino, alle attrici Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro e Ottavia Piccoli, fino alle registe Carolina Cavalli e Laura Poitras.

Attraverso il Gran Viale e il lungomare del Lido, il corteo è atteso nella zona antistante il Palazzo del Cinema dal presidio delle forze dell’ordine, per poi fare ritorno a piazzale Santa Maria Elisabetta.