Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Otto minorenni sono stati segnalati per istigazione a delinquere alla vigilia del corteo studentesco del 16 ottobre. A Padova sono state eseguite perquisizioni dopo che, in una chat WhatsApp con oltre mille parecipanti, erano stati lanciati inviti a compiere azioni violente durante la manifestazione.

Le perquisizioni della Digos a Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Digos della Questura di Padova ha eseguito nella prima mattinata di giovedì 15 ottobre otto perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica euganea nell’ambito di un’indagine per istigazione a delinquere. Gli otto ragazzi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

L’attività di prevenzione è partita in vista della mobilitazione studentesca nazionale, prevista per venerdì 16 ottobre con un corteo lungo le vie del centro cittadino. Gli accertamenti hanno portato a individuare un gruppo WhatsApp creato da alcuni ragazzi e studenti, arrivato in breve tempo al limite di 1.025 partecipanti. In seguito è stata costituita una community chiamata “16/10”.

In diverse conversazioni alcuni partecipanti hanno manifestato l’intenzione di mettere in atto condotte violente durante la manifestazione. Nella chat si sarebbe invitato a portare petardi e fumogeni, accendini per incendiare cassonetti e una pistola, oltre a indossare passamontagna e vestirsi di nero per non essere riconoscibili. Tra le azioni prospettate figuravano anche un attacco alla Questura e il saccheggio di un negozio nel centro storico.

Sequestrati telefoni e oggetti

Durante le perquisizioni gli agenti hanno accertato che i numeri utilizzati per gli interventi che istigavano alla violenza risultavano intestati a familiari adulti, ma erano in uso a ragazzi minorenni, studenti di età compresa tra 15 e 17 anni. I telefoni sono stati sequestrati; gli investigatori hanno inoltre trovato e sequestrato un passamontagna e una bomboletta spray urticante.

Misure di prevenzione

Il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine e disposto misure di prevenzione personali nei confronti di 14 ragazzi che, a vario titolo, partecipavano alla community. I provvedimenti comprendono DACUR, DASPO, avviso orale e diffide. Tra i destinatari ci sono gli otto segnalati e altri sei ragazzi, convocati in Questura insieme ai genitori.

IPA