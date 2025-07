Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane di Catania che aveva trasformato il cortile del proprio condominio in un vero e proprio drive-in della droga: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri. Il ragazzo, 22 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la compagna, 21 anni, è stata denunciata per lo stesso reato. L’attività illecita è stata scoperta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno smantellato un sistema di vendita di droga organizzato in modo da permettere ai clienti di ordinare, pagare e ritirare la merce senza nemmeno scendere dall’auto.

La scoperta del drive-in della droga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via quando gli agenti hanno notato un insolito via vai di autovetture nei pressi di una palazzina in via del Rotolo, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il movimento sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la situazione con una serie di servizi di osservazione mirati.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

Durante uno di questi appostamenti, i poliziotti hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una bustina contenente 5 grammi di marijuana a un altro ragazzo, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. A quel punto, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando sia il presunto spacciatore sia il cliente direttamente in strada. L’operazione ha permesso di accertare il modus operandi del 22enne, che dopo ogni cessione rientrava nell’appartamento per rifornirsi di altra droga e depositare il denaro incassato.

Il blitz nell’abitazione e il sequestro della droga

Una volta raccolte le prove necessarie, i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione del giovane. Appena entrati, sono stati accolti da un intenso odore di cannabis che proveniva dall’interno. Nel cortile di pertinenza dell’immobile, gli agenti hanno rinvenuto 19 bustine di plastica trasparente contenenti complessivamente oltre 100 grammi di marijuana. All’interno di un marsupio, posizionato su un mobile all’ingresso, sono stati trovati 610 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

La complicità della compagna e il tentativo di disfarsi della droga

Durante la perquisizione, la compagna del giovane, una ragazza di 21 anni, era presente in casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe tentato di aiutare il convivente cercando di disfarsi della droga lanciandola dal balcone non appena si è accorta della presenza della Polizia. Per questo motivo, anche lei è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

I precedenti e i guadagni illeciti

Dalle indagini è emerso che il 22enne arrestato aveva già precedenti per reati legati agli stupefacenti. L’attività di spaccio messa in piedi dal giovane gli avrebbe permesso di incassare fino a 500 euro al giorno, grazie a un sistema ben organizzato che consentiva ai clienti di acquistare la droga senza nemmeno scendere dall’auto, riducendo così i rischi di essere scoperti.

Il sistema drive-in: come funzionava

Il metodo escogitato dal giovane era tanto semplice quanto efficace: i clienti arrivavano in auto davanti al portone del condominio, ordinavano la sostanza stupefacente, pagavano e ricevevano la merce direttamente dal pusher, il tutto senza mai abbandonare il veicolo. Dopo ogni cessione, il ragazzo rientrava nell’appartamento per rifornirsi e custodire il denaro. Questo sistema ha permesso di gestire un flusso costante di clienti, soprattutto nelle ore serali e notturne, rendendo difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini e il ruolo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata possibile grazie a una serie di servizi di osservazione e appostamenti condotti dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”. L’attività investigativa ha permesso di documentare le modalità di spaccio e di raccogliere elementi utili per procedere con l’arresto e la perquisizione domiciliare. Il blitz ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di marijuana, 19 bustine pronte per la vendita e 610 euro in contanti.

Le conseguenze giudiziarie

Il giovane arrestato dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la compagna è stata denunciata per lo stesso reato. Entrambi restano indagati nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto dalle forze dell’ordine al fenomeno dello spaccio di droga nei quartieri cittadini.

Il contesto: la lotta allo spaccio a Catania

Negli ultimi mesi, la città di Catania è stata teatro di numerosi interventi delle forze dell’ordine contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le modalità sempre più ingegnose adottate dai pusher, come il sistema drive-in scoperto in questa occasione, testimoniano la necessità di un costante aggiornamento delle strategie investigative. L’operazione condotta dal Commissariato “Borgo Ognina” si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Le reazioni del quartiere

La scoperta del drive-in della droga ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i residenti della zona di via del Rotolo. Molti abitanti avevano notato il continuo passaggio di auto, ma non immaginavano che dietro quel via vai si celasse un’attività di spaccio così ben organizzata. L’intervento della Polizia è stato accolto con favore dalla comunità, che ora spera in un maggiore controllo e in una maggiore sicurezza nel quartiere.

Conclusioni

L’arresto del giovane pusher e la denuncia della compagna rappresentano un importante risultato per la Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga a Catania. L’operazione ha permesso di smantellare un sistema di vendita di sostanze stupefacenti che sfruttava la discrezione e la rapidità del drive-in, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle attività investigative e di controllo del territorio messe in campo dalle forze dell’ordine.

