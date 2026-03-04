Cortina d’Ampezzo, sugli sci con un tasso alcolemico di 3,7 g/l: turisti americani nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini statunitensi sono stati sanzionati per violazioni alle norme sulla sicurezza in montagna nel comprensorio delle Tofane. I turisti, due uomini e una donna, sono stati fermati dalla Polizia di Stato per aver praticato sci alpino e snowboard senza casco e senza assicurazione obbligatoria. Ulteriori accertamenti hanno portato anche alla contestazione dello stato di ebbrezza a due di loro. L’episodio è avvenuto a Cortina d’Ampezzo, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza sulle piste.

Controlli della Polizia sulle piste delle Tofane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale impegnato nel servizio di sicurezza e soccorso in montagna nel comprensorio delle Tofane ha fermato tre cittadini statunitensi. I turisti, due uomini e una donna, sono stati identificati mentre praticavano sci alpino e snowboard senza indossare il casco protettivo, come previsto dalla normativa vigente.

Le infrazioni contestate e le sanzioni previste

Gli agenti hanno contestato ai tre turisti la violazione dell’articolo 17 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, che impone l’obbligo del casco per chi pratica sci alpino, snowboard e discipline affini. Inoltre, è stata rilevata anche la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, in base all’articolo 30 dello stesso decreto. Per queste infrazioni, la legge prevede una sanzione pecuniaria compresa tra 100 euro e 150 euro per ciascun trasgressore.

Accertamenti con etilometro e ulteriori violazioni

Accompagnati a valle in località Socrepes, i tre cittadini sono stati sottoposti ad accertamento tramite etilometro, grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia stradale. Gli agenti hanno riscontrato che uno dei due uomini e la donna si trovavano in stato di ebbrezza, in violazione dell’articolo 31 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40. In particolare, la donna ha fatto registrare un tasso alcolemico di 3.7 g/l, ben oltre i limiti consentiti.

Sanzioni per lo stato di ebbrezza sulle piste

Per la violazione relativa allo stato di ebbrezza, la normativa prevede una sanzione pecuniaria che va da 250 euro a 1000 euro. Le forze dell’ordine hanno quindi provveduto a contestare anche questa infrazione ai due turisti risultati positivi all’alcoltest.

