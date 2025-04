Cory Booker nella storia, discorso di 25 ore per protestare contro Donald Trump: non ha nemmeno bevuto acqua

Il senatore statunitense democratico Cory Booker ha organizzato una protesta storica in Senato. Tramite un discorso fiume, ha messo in guardia contro i danni che, a suo dire, l’amministrazione del presidente Donald Trump sta infliggendo al popolo americano. Il parlamentare del New Jersey ha parlato per 25 ore e 5 minuti, stabilendo il record per il discorso più lungo in aula nella storia moderna.

Cory Booker, storico discorso contro Donald Trump: impresa e record

Booker, 55 anni, ha superato il discorso nel 1957 contro il Civil Rights Act del defunto senatore Strom Thurmond; discorso che durò 24 ore e 18 minuti.

Il senatore dem, nel suo intervento ‘infinito’, non ha nemmeno bevuto acqua e, tra le altre cose, ha menzionato la figura di John Lewis, icona dei diritti civili e storico membro del Congresso. In particolare, ha spiegato di voler “occupare” l’aula con lo stesso spirito di lotta per la giustizia sociale avuto da Lewis.

Fonte foto: ANSA Il senatore Cory Booker

La tattica ‘filibuster’: cos’è e come funziona

L’ostruzionismo in Senato, conosciuto come ‘filibuster‘, è una strategia parlamentare a cui si fa riscorso quando si vuole ritardare o bloccare l’approvazione di una legge.

Thurmond adottò tale tattica nel 1957 per tentare di impedire l’adozione della prima legge sui diritti civili dal dopoguerra. Booker ha ora scelto di battere la medesima strada per provare a opporsi alle politiche repubblicane.

L’attacco a Elon Musk

Nel suo intervento, il senatore ha anche evidenziato i tagli alla previdenza sociale da parte del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge) che fa capo a Elon Musk.

Inoltre Booker ha anche letto alcuni messaggi che gli sono stati spediti dagli elettori e ha sostenuto che c’è una crisi costituzionale incombente, menzionando le intenzioni comunicate da Trump di annettere Canada e Groenlandia.

Nell’attimo preciso in cui Booker ha stabilito il nuovo record, l’aula del Senato ha fatto partire un lungo e fragoroso applauso, mentre il senatore repubblicano si è commosso sul podio. “Mettiamoci nei guai”, ha chiosato Booker, con tono di sfida.

“Trump semina bugie e paura”

“Mi recherò all’aula del Senato perché Donald Trump ed Elon Musk hanno dimostrato un totale disprezzo per lo stato di diritto, la Costituzione e le esigenze del popolo americano”, aveva anticipato il senatore dem nel pomeriggio di martedì 1 aprile, prima di mettere piede in Senato.

“Sono stanco e ho la voce un po’ rauca – ha aggiunto Booker al termine del discorso durato 25 ore -, ma come ho ripetuto più volte al Senato, questo è un momento in cui non possiamo permetterci di restare in silenzio. Un momento in cui dobbiamo far sentire la nostra voce”.

E ancora: “Ciò che mi è più chiaro stasera è che questo è solo l’inizio, che gli americani in tutto il Paese, indipendentemente dal loro titolo o partito, sono pronti a farsi sentire. Credo che la storia dimostrerà che ci siamo mossi per affrontare questo momento. Dimostrerà che non abbiamo lasciato che il caos e la divisione restassero senza risposta”.

“Dimostrerà che quando il nostro presidente ha scelto di diffondere bugie e seminare paura, abbiamo scelto di unirci, di lavorare insieme e di sollevarci insieme”, ha concluso Booker tramite un tweet su X.