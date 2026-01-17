Cos'è Alexa Plus e perché è stato attivato ai clienti Prime, Amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alcuni utenti Amazon Prime hanno trovato Alexa Plus attivata automaticamente sui dispositivi Echo, senza averla richiesta. La novità, gratuita per Prime e a pagamento per gli altri, ha scatenato le proteste online. Amazon ha replicato che gli utenti erano stati avvisati e possono disattivarla in ogni momento.

Polemiche per Alexa Plus

L’attivazione di Alexa Plus in automatico sembra aver scontentato una parte degli utenti Amazon Prime, generando discussioni online. In diversi casi (soprattutto negli Stati Uniti) alcuni clienti si sono ritrovati con la versione potenziata dell’assistente vocale già operativa sui dispositivi Echo, senza aver espresso una scelta esplicita.

Il tema è rapidamente approdato su Reddit, dove numerosi utenti hanno segnalato l’aggiornamento come indesiderato, alimentando un dibattito sul confine tra innovazione e consenso.

L’iniziativa per gli utenti Amazon Prime

La nuova esperienza viene proposta gratuitamente agli abbonati Prime, mentre per chi non ha l’abbonamento il costo è fissato a 19,99 dollari al mese.

A precedere l’aggiornamento, per alcuni, è comparsa una comunicazione sui dispositivi con la dicitura “Alexa+ è in arrivo sul tuo dispositivo Echo”, messaggio che però non è stato interpretato da tutti come un vero e proprio avviso di attivazione imminente.

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni, Amazon avrebbe scelto di abilitare Alexa Plus in autonomia su alcuni account, lasciando comunque la possibilità di tornare alla versione precedente con un semplice comando vocale: “Alexa, esci da Alexa Plus”.

Come disattivare Alexa Plus

La soluzione, pur rapida sul piano tecnico, non ha evitato reazioni di fastidio e critiche, ben visibili nei commenti e nei feedback pubblici.

In risposta alle polemiche, Amazon ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione. L’azienda ha spiegato che i clienti Prime coinvolti hanno ricevuto più comunicazioni preventive: una notifica direttamente sul dispositivo Echo, un avviso nell’app Alexa e un’email informativa prima dell’aggiornamento.

Inoltre, viene ribadito che il ritorno all’esperienza originale resta sempre possibile tramite comando vocale.

Cos’è Alexa Plus e perché Amazon l’ha introdotta

Alexa Plus è l’evoluzione dell’assistente vocale di Amazon basata su intelligenza artificiale avanzata, progettata per rendere le interazioni più naturali, contestuali e personalizzate. Grazie a modelli linguistici più evoluti, Alexa Plus promette risposte più articolate, una migliore comprensione delle richieste complesse e una gestione più fluida delle conversazioni.

L’obiettivo di Amazon è rafforzare la competitività di Alexa nel panorama degli assistenti AI, offrendo un’esperienza più vicina a quella dei chatbot di nuova generazione e creando, al tempo stesso, un nuovo servizio a valore aggiunto per gli abbonati Prime.

Va precisato che la questione riguarda al momento marginalmente l’Italia, dove Alexa Plus è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti in versione beta.