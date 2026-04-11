Cos'è Amazon Leo in arrivo a metà 2026, l'offerta di internet satellitare di Bezos sfida Starlink di Elon Musk

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Amazon Leo, il servizio di internet satellitare del colosso di Jeff Bezos, potrebbe debuttare a metà 2026. Con oltre 240 satelliti già in orbita e un obiettivo di 3000, offrirà velocità fino a 1 Gbps, sfidando Starlink di Elon Musk. Previsti prezzi competitivi e integrazione con Aws, mentre sono già stati firmati accordi con aziende e governi.

Bezos lancia la sfida a Musk

La corsa globale alla connettività satellitare entra in una nuova fase con Jeff Bezos pronto a lanciare il suo servizio di internet dallo spazio. Il progetto, oggi noto come Amazon Leo (in precedenza “Project Kuiper”), potrebbe infatti diventare operativo già a metà 2026, segnando l’ingresso ufficiale del colosso tecnologico in un mercato dominato finora da pochi grandi player.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Ceo Andy Jassy, che in una lettera agli azionisti pubblicata il 9 aprile ha indicato una possibile finestra temporale per il lancio commerciale, senza però fornire dettagli precisi sui primi Paesi coinvolti.

ANSA

Cos’è Amazon Leo, il prossimo rivale di Starlink

Amazon Leo si inserisce in un contesto competitivo, lanciando il guanto di sfida soprattutto a Starlink, l’analogo servizio di SpaceX di Elon Musk.

Il progetto si basa su una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), progettata per offrire connessioni internet veloci e stabili anche nelle aree più remote o prive di infrastrutture tradizionali. L’iniziativa, sviluppata da Amazon da oltre sette anni, rappresenta una delle sfide più ambiziose nel settore delle telecomunicazioni.

Il primo lancio operativo dei satelliti è avvenuto nell’aprile 2025, mentre a oggi, dopo l’ultimo invio del 4 aprile, sono già 241 i dispositivi in orbita. Tuttavia, il piano complessivo prevede il dispiegamento di oltre 3000 unità, con un’accelerazione significativa sia nella produzione che nei lanci.

Prestazioni, offerte e integrazione con il cloud

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le prestazioni. Il servizio promette velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 400 Mbps in upload nella versione più avanzata (Leo Ultra), mentre sono previste opzioni più accessibili come Leo Pro (fino a 400 Mbps) e Leo Nano (fino a 100 Mbps).

Secondo Andy Jassy, le prestazioni saranno significativamente superiori rispetto alle attuali offerte satellitari, con miglioramenti stimati fino a otto volte in uplink e il doppio in downlink. Un altro elemento strategico riguarda i prezzi, che, sempre secondo il Ceo, dovrebbero risultare più competitivi rispetto alle alternative presenti sul mercato.

Amazon punta inoltre sull’integrazione con Amazon Web Services (Aws), consentendo a imprese e governi di sfruttare la rete satellitare per applicazioni avanzate come analisi dati, intelligenza artificiale e archiviazione distribuita.

Test, clienti e primi accordi internazionali

Sebbene il servizio non sia ancora disponibile per il pubblico, da novembre 2025 Amazon ha avviato una fase di test con clienti aziendali selezionati, fornendo hardware e software definitivi per verificare le prestazioni della rete.

Nel frattempo, non mancano già importanti accordi commerciali. Tra questi spicca quello con Delta Air Lines, che prevede l’utilizzo di Amazon Leo per il Wi-Fi di bordo su 500 aerei a partire dal 2028. A questa si aggiungono collaborazioni con aziende e organizzazioni come Vodafone, AT&T, JetBlue e la NASA.

Secondo fonti autorevoli, Amazon avrebbe già raccolto impegni economici significativi da parte di governi e imprese, segno di un interesse concreto verso una tecnologia considerata strategica per il futuro delle comunicazioni.