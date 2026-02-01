Cos'è Askatasuna e cosa significa, la storia del centro sociale di Torino definito "bene comune"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Askatasuna, il centro sociale protagonista degli scontri, è un luogo presente da trent’anni. Occupato nel 1996, è diventato fondamentale per la comunità per le iniziative culturali e politiche, ma anche per il sostegno al diritto all’abitare. Nel 2024 venne firmato un patto con il Comune per permettere il proseguimento delle attività sociali al primo piano, mentre gli altri spazi erano da considerare inagibili. Poi lo stralcio del patto e lo sgombero fortemente voluto dal governo Meloni.

La storia lunga 30 anni di Askatasuna

Askatasuna è un centro sociale storico, che occupa un edificio a Torino dal 1996. Da trent’anni è stabile sul territorio ed è un luogo di incontro, scambio e informazione, anche per persone in crisi abitativa.

Se si deve trovare un punto d’origine alla sua storia, è il 1996, quando circa una sessantina di persone occupò l’ex Opera Pia Reynero a Torino, un edificio in corso Regina Margherita 47 acquistato dal Comune ma abbandonato nel 1981, e che era stato sede di istituti di beneficenza per tutto l’Ottocento.

Non si può dire però che la sua storia inizi in quella data: quello è l’avvio del percorso come fulcro per il quartiere Vanchiglia e delle attività culturali e politiche. L’edificio in sé è stato occupato svariate volte, fino a trovare gli occupanti che sono riusciti anche a dialogare con il Comune di Torino, fino a stringere un patto per proseguire le attività.

Cosa significa la parola?

La parola Askatasuna, ormai per sempre legata a quella del centro sociale torinese, è in realtà una parola basca che significa “libertà”. La “A” inoltre è stata associata all’acronimo ETA, ovvero all’organizzazione armata indipendentista basca sciolta nel 2018.

Nel corso degli anni Askatasuna ha rappresentato non solo la “libertà“, ma anche una serie di lotte per la riappropriazione del territorio, come le mobilitazioni No Tav. Anche se nel racconto politico istituzionale Askatasuna non significherà mai “libertà” ma piuttosto ribellione, per i residenti del quartiere è stato un luogo di socialità, di servizi informali e di mutualismo.

Nel corso della sua vita Askatasuna è diventato il luogo nel quale risiedevano dei “delinquenti”, ovvero attivisti additati di essere la causa di scontri e violenze di ogni tipo, nella più tradizionale delle narrazioni politiche contro chi fa politica dal basso e di strada.

Patto di collaborazione con Torino

I centri sociali in Italia rappresentano luoghi culturali oltreché di costruzione politica e sempre più spesso sono visti come luoghi minacciosi, perché è da questi che si sviluppa una contropolitica al sistema. Così, mentre da una parte il governo ha reso sempre più difficile l’esistenza di queste realtà, dall’altra il Comune di Torino era riuscito a stringere un patto con Askatasuna per il riconoscimento come “bene comune” dell’edificio e degli spazi posti al primo piano.

È stato un tentativo di portare Askatasuna nella legalità, consentendone le attività attraverso una pratica quasi di sanatoria. Poi si è deciso che l’attacco alla sede de La Stampa dovesse essere punito con la cessazione del patto. Il 18 dicembre 2025, una maxi operazione della Digos ha portato allo sgombero e alla fine delle attività nel quartiere.