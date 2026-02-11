NOTIZIE
Cos'è e come funziona il Ghost Pairing, la nuova truffa su WhatsApp con la frase "Potresti votare mia nipote"

Attenzione alla truffa Ghost Pairing su WhatsApp: cybercriminali in agguato per rubare dati e denaro.

“Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line che consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al portafoglio. Il messaggio che si riceve – “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco” – è particolarmente insidioso, perché giunge da uno dei contatti della nostra rubrica. I Carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce.

