Cos'è e come funziona Jmail finta casella di posta con i messaggi di Jeffrey Epstein e svolta nelle indagini

Con Jmail è possibile accedere a una parte degli Epstein Files, la mole di documenti in cui sono custodite le conversazioni private, i fascicoli e i verbali del caso Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori morto (forse) suicida il 10 agosto 2019 mentre si trovava al Metropolitan Correctional Center di New York. L’idea è nata dagli sviluppatori Luke Igel e Riley Walz dopo l’approvazione unanime della pubblicazione dei documenti. Igel e Walz, per catalogare al meglio le mail di Epstein, hanno riprodotto la grafica del popolare servizio di posta elettronica Gmail. All’interno della finta casella di posta è possibile, inoltre, accedere alle conversazioni che riguardano Donald Trump.

Come funziona la piattaforma Jmail

Jmail – che ovviamente sta per Jeffrey-Mail – è una piattaforma creata dagli sviluppatori Luke Igel e Riley Walz per raccogliere e catalogare almeno 300 gigabyte degli Epstein Files, i documenti segreti del finanziere che da tempo fanno tremare la Casa Bianca.

Jmail si presenta con un’interfaccia del tutto simile al servizio Gmail, con tanto di barra di ricerca, messaggi inviati e messaggi ricevuti e la possibilità di marchiare le conversazioni importanti.

IPA È online Jmail, la piattaforma con i documenti segreti di Jeffrey Epstein

Come anticipato, la pubblicazione dei file è stata possibile dopo il voto unanime sulla desecretazione del fascicolo. Lo stesso Donald Trump ha detto: “Non ha nulla da nascondere”.

Sulla piattaforma non sono presenti soltanto le conversazioni private di Epstein: all’interno si trovano fascicoli, deposizioni e altre tipologie di documenti. Aprendo qualsiasi finestra, in alto a destra è possibile cliccare su “view original document” per poter consultare la versione originale del documento che abbiamo aperto, che su Jmail, ovviamente, si presenta in un formato graficamente riadattato.

I nomi altisonanti

Se sulla barra di ricerca digitiamo “donald trump” ci imbattiamo in 401 risultati, ma se ci spostiamo in basso a sinistra troviamo un elenco di nomi altisonanti, scorciatoie che portano al linguista Noam Chomsky, Larry Summers, al giornalista Michael Wolff e al presidente Donald Trump.

Non mancano i nomi di Ghislaine Maxwell e Steve Bannon. L’opera è stata realizzata e indicizzata dai due sviluppatori grazie al servizio di intelligenza artificiale di Google Gemini AI. Gli stessi Igel e Walz hanno spiegato: “Basta una piccola idea e un po’ di software per rendere più comprensibile ciò che altrimenti rimarrebbe un enorme groviglio”.

Le conversazioni di Jeffrey Epstein catalogate grazie all’AI

Come anticipato, i due sviluppatori hanno semplificato il tutto grazie all’intelligenza artificiale. Come riporta il Corriere della Sera, i documenti sono stati resi pubblici dal Comitato per il Controllo e le Riforme della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e caricati su Google Drive dal Congresso con accesso pubblico, ma i file si presentavano per la maggior parte in formato pdf di difficile lettura.

Igel e Walz hanno sfruttato la capacità Optical Character Recognition (OCR) di Google Gemini che consente il riconoscimento dei caratteri e la conversione di Pdf in testo. Igel ha spiegato:

Quelle email erano davvero difficili da leggere. Gran parte dell’impatto emotivo si sarebbe colto solo vedendo vere schermate della casella di posta originale, ma ciò che ci si trovava davanti erano PDF di pessima qualità, scannerizzati male. Per rendersi conto che si trattava davvero di email autentiche, bisognava fare uno sforzo di immaginazione in più.