Cos'è e cosa chiede il corteo dei Patrioti che sfila a Milano tra bandiere Lega e cori contro Ue e musulmani

A Milano è arrivato il corteo dei sovranisti, aperto da un trattore, che ha sfilato in corso Venezia e ha raggiunto piazza Duomo. Sono i cosiddetti Patrioti della Lega che partecipano al Remigration summit con Matteo Salvini. Presenti anche i leader dell’estrema destra europea. I manifestanti sono in piazza per il contrasto all’immigrazione, la difesa dei valori occidentali e la revisione dei vincoli europei. Non sono mancati cori contro Ue e musulmani.

Sovranisti in Piazza Duomo col trattore

Il trattore di apertura del corteo dei sovranisti è arrivato in piazza del Duomo sulle note di O mia bela Madonina. In Piazza è stato allestito un palco su cui si alternano gli interventi della manifestazione “Senza Paura” e del leader della Lega, Matteo Salvini.

Sul palco la scritta “Senza Paura”, e “Padroni a casa nostra”, con accanto decine di palloncini bianchi e blu con il logo della manifestazione.

ANSA

Sulle transenne che delimitano l’area per le telecamere ci sono gli slogan cari ai Patrioti e alla Lega, come “Protezione dei confini”, “Diritto alla sicurezza” e “Difesa delle radici”.

Remigrazione e destra europea

Il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano ha aperto la manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo a Milano.

“Oggi è un dovere essere qui a dire le nostre idee, la libertà di non avere paura di dire padroni a casa nostra, di dire anche parole che oggi sembrano proibite come remigrazione, remigrazione, remigrazione”, ha detto Giordano.

Sul palco poi ospiti da tutta Europa: Martin Helme (presidente Ekre, Estonia), Udo Landbauer (vice governatore della Bassa Austria, Fpo), Tom Van Grieken (presidente Vlaams Belang, Fiandre), Afroditi Latinopoulou (presidente Foni Logikis, Grecia), Geert Wilders (leader PVV, Paesi Bassi) e Jordan Bardella (presidente Rassemblement National, Francia).

Cos’è e cosa chiede il corteo dei Patrioti

Circa 2.000 persone hanno attraversato il centro di Milano al grido di “Padroni a casa nostra”. Non sono mancati cori contro Ue e musulmani.

Nel corso del corteo, arrivato in Piazza Duomo, ci sono stati numerosi slogan contro la sinistra e le contromanifestazioni organizzate dai centri sociali in città nella stessa giornata.

“Siamo qui contro la guerra e gli immigrati”, ha detto una donna presente alla manifestazione. Le principali richieste e i temi portanti dell’evento sono:

contrasto all’immigrazione e la “remigrazione”

difesa dei valori occidentali

revisione dei vincoli europei

ripristino della sicurezza urbana

Con remigrazione si intende il ritorno volontario o forzato dei migranti non europei verso i loro paesi di origine, indipendentemente dal loro status giuridico attuale.

“Islam via dai nostri Paesi, gli compreremo biglietti di sola andata. Basta con la propaganda woke, frontiere chiuse ed espulsioni. Salveremo le nostre nazioni”, ha detto dal palco Afroditi Latinopoulou, presidente di Foni Logikis, partito di estrema destra greco.

I contro-cortei e gli scontri con la polizia

Gruppi antifascisti, associazioni antirazziste e centri sociali hanno comunque organizzato cortei paralleli (come quello all’Arco della Pace o in Largo Cairoli) con lo slogan “Milano è migrante”.

Petardi e fuochi d’artificio in corso Venezia dove è stato appeso uno striscione fra i semafori: “Milano è antifascista meticcia partigiana”.

Ci sono stati anche momenti di tensione e contatto tra le forze dell’ordine e i contro-manifestanti, in particolare in via Borgogna, dove la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere i gruppi antagonisti.