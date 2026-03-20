Cos'è e quali sono i sintomi della pertosse che ha decimato il Sassuolo, focolaio e giocatori isolati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Focolaio di pertosse nello spogliatoio del Sassuolo. Venerdì 20 marzo il club emiliano ha comunicato che un giocatore ha contratto la pertosse, una infezione respiratoria di origine batterica e altamente contagiosa, e che altri cinque calciatori presentano sintomi simili. I soggetti con sintomi sono stati isolati mentre gli asintomatici sottoposti a specifica profilassi. Informata la Lega Serie A, non è in dubbio la partita di sabato con la Juventus.

Focolaio di pertosse al Sassuolo

Con un comunicato diffuso nella giornata di oggi, 20 marzo, il Sassuolo Calcio ha reso noto che un giocatore ha contratto la pertosse.

Altri cinque del gruppo squadra presentano sintomi compatibili con la stessa malattia infettiva.

ANSA

“I soggetti che presentano sintomi – si legge nella nota della società – sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie”.

“Allo stesso tempo – spiega il club emiliano – tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi”.

Cos’è la pertosse

La pertosse, anche detta tosse canina, è una malattia infettiva altamente contagiosa, dovuta a un’infezione delle vie respiratorie causata dal batterio Bordetella pertussis.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, è considerata una malattia infantile, come morbillo e varicella, in quanto colpisce soprattutto, ma non esclusivamente, i bambini sotto i cinque anni.

La pertosse è altamente contagiosa, soprattutto nel periodo iniziale: il periodo di incubazione è di circa 10 giorni, la malattia può durare tra le 6 e le 10 settimane, specie in assenza di trattamento.

Diffusa in tutto il mondo, è diventata rara nei Paesi in cui è stata introdotta la vaccinazione pediatrica.

Quali sono i sintomi

La pertosse causa infezioni alle vie respiratorie ed è nota per attacchi di tosse violenti e persistenti.

I sintomi iniziali sono simili a quelli di un comune raffreddore: lieve tosse, rinite e febbre.

Progressivamente la tosse diventa più persistente e parossistica, con attacchi violenti che possono anche portare a difficoltà respiratorie e vomito.

È pericolosa per i neonati e per i bambini sotto l’anno di età, che possono sviluppare complicanze gravi, anche mortali.

La pertosse si cura con antibiotici, sedativi della tosse e farmaci anti-spasmo.

La vaccinazione

Contro la pertosse c’è anche un vaccino molto efficace: in Italia la vaccinazione per questa malattia è obbligatoria.

Il vaccino per la pertosse viene somministrato nei bambini a partire dai due mesi di vita, con diversi richiami successivi.