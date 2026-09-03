Cos'è El Niño, il fenomeno che per l'Onu "sta assumendo proporzioni gigantesche": perché preoccupa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

El Niño si sta intensificando e, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, potrebbe diventare “molto intenso” nei prossimi mesi. Il fenomeno, caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico tropicale, può alterare temperature e precipitazioni su vasta scala, aumentando il rischio di eventi estremi. A preoccupare è soprattutto la sua sovrapposizione con il riscaldamento globale, che sta già innalzando le temperature medie del pianeta.

El Niño, allarme delle Nazioni Unite

A lanciare l’allarme è stato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, secondo cui El Niño sta assumendo “proporzioni gigantesche” e contribuisce a portare il pianeta in una “zona di pericolo” rispetto a quelli che sono gli eventi meteorologici estremi.

L’OMM stima che il fenomeno sia ormai consolidato e che sia destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, con la possibilità di raggiungere una forte intensità e di persistere fino a febbraio.

La sua evoluzione potrebbe avere conseguenze significative sulle temperature e sulle precipitazioni in diverse aree del mondo.

Secondo Celeste Saulo, segretaria generale dell’OMM, l’intensificazione di El Niño potrebbe aggravare gli effetti già osservati in diverse regioni, tra siccità, inondazioni e caldo estremo.

El Niño, cos’è e come funziona

El Niño è un fenomeno climatico naturale legato principalmente all’Oceano Pacifico tropicale. Si verifica quando le acque superficiali della parte centrale e orientale del Pacifico equatoriale diventano insolitamente più calde rispetto alla media.

Questo riscaldamento modifica la circolazione atmosferica e può influenzare il clima anche a migliaia di chilometri di distanza.

Gli effetti non sono uguali ovunque: alcune regioni possono essere interessate da precipitazioni più abbondanti e maggiori rischi di alluvioni, mentre altre possono andare incontro a condizioni più secche, siccità e aumento del pericolo di incendi.

È quindi la capacità di alterare temporaneamente gli equilibri atmosferici su scala globale a rendere El Niño un fenomeno che viene monitorato con particolare attenzione dai centri meteorologici.

El Niño, perché preoccupa

Il punto centrale dell’attuale fase climatica è la concomitanza tra El Niño e il riscaldamento globale. Il fenomeno naturale aggiunge infatti ulteriore calore a un sistema climatico nel quale le temperature medie sono già aumentate a causa delle emissioni di gas serra.

Questa combinazione può rendere più probabili o più intensi alcuni estremi meteorologici. Gli effetti sono già stati associati, tra gli altri, all’aggravarsi degli incendi in Indonesia e a un indebolimento delle piogge monsoniche in India.

Nei prossimi mesi il rischio potrebbe estendersi ad altre aree, con una maggiore possibilità di incendi in Australia e precipitazioni intense e alluvioni in alcune zone del Sudamerica.

Il Programma alimentare mondiale ha inoltre avvertito del possibile impatto di El Niño sulla sicurezza alimentare, stimando che il fenomeno potrebbe contribuire a spingere circa 50 milioni di persone verso una condizione di fame acuta.

Il rapporto dell’Unep sul futuro delle temperature

L’allarme dell’Onu arriva mentre anche il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) evidenzia la portata del cambiamento climatico in corso. Nel rapporto “Limiting Overshoot”, l’agenzia stima che nei prossimi anni la temperatura media globale potrebbe aumentare almeno di 1,8°C rispetto al periodo preindustriale 1850-1900.

Si tratta dello scenario più ottimistico indicato nel rapporto: nella maggior parte delle altre proiezioni, il picco del riscaldamento risulta superiore.

Un aumento delle temperature di questa entità comporterebbe un incremento dei rischi associati a ondate di calore, siccità, alluvioni, uragani e innalzamento del livello dei mari. In questo contesto, l’evoluzione di El Niño rappresenta quindi un ulteriore elemento da monitorare, soprattutto per le possibili ripercussioni sulle temperature e sugli eventi meteorologici estremi.