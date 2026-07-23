Cos'è il batterio "Clostridium difficile", come ci si contagia e quali sono sintomi e rischi dell'infezione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il batterio Clostridium difficile è un agente patogeno anaerobio e Gram-positivo normalmente presente in piccole percentuali nella flora batterica intestinale dell’uomo. Quando l’equilibrio del microbiota umano viene alterato, questo microrganismo può moltiplicarsi in modo incontrollato rilasciando tossine necrotizzanti responsabili di gravi stati infiammatori e disturbi intestinali.

Batterio “Clostridium difficile”, come avviene il contagio

La principale modalità di trasmissione del patogeno anaerobio è quella oro-fecale.

Il microrganismo sporigeno sopravvive per lunghi periodi su oggetti inanimati, indumenti, arredi e superfici sanitarie.

La trasmissione diretta avviene toccando con le mani non lavate la bocca o le mucose dopo aver maneggiato materiale contaminato.

Negli ambienti comunitari, quali ad esempio gli asili nido, i fasciatoi promiscui costituiscono un potenziale veicolo di diffusione tra i piccoli ospiti.

Tra i principali fattori predisponenti spicca l’impiego prolungato di terapie antibiotiche ad ampio spettro (come cefalosporine o fluoroquinoloni), oltre alle degenze ospedaliere, all’età avanzata e all’utilizzo frequente di farmaci gastroprotettori.

Quali sono i sintomi

I primi segnali clinici compaiono generalmente tra i cinque e i dieci giorni successivi all’esposizione al microrganismo, ma possono manifestarsi anche a distanza di settimane.

Il quadro sintomatologico varia da forme lievi a sindromi gastroenteriche acute. Tra le manifestazioni fisiologiche più diffuse figurano la diarrea acquosa frequente, forti dolori addominali, nausea, stato febbrile elevato e inappetenza.

Nei quadri clinici più gravi, la prolungata esposizione alle citotossine batteriche causa la colite pseudomembranosa, condizione caratterizzata da placche infiammatorie sulla mucosa del colon.

Senza interventi tempestivi possono insorgere complicanze fulminanti quali megacolon tossico, perforazione intestinale e sepsi.

Quali sono le terapie

L’accertamento di laboratorio richiede un campione di feci per rilevare l’antigene glutammato deidrogenasi e la presenza delle tossine A e B mediante test molecolari PCR.

La strategia terapeutica d’elezione per contrastare la proliferazione patogena prevede la somministrazione di antibiotici specifici per via orale, tra cui la fidaxomicina e la vancomicina, per un ciclo minimo di dieci giorni.

Qualora si verifichino recidive frequenti, fenomeno registrato in circa un quinto dei casi clinici, la medicina moderna ricorre al trapianto di microbiota fecale per ripristinare la flora batterica.

La prevenzione efficace del batterio Clostridium difficile si basa sull’igiene delle mani con acqua e sapone e sulla sanificazione ambientale tramite disinfettanti sporicidi.