Cos'è il batterio mangia carne Vibrio Vulnificus nel Mediterraneo e i rischi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con l’arrivo delle ondate di caldo e l’aumento della temperatura del mare, torna l’attenzione nel Mediterraneo sul Vibrio vulnificus, spesso definito “batterio mangia carne”. Può causare infezioni anche gravi, ma non rappresenta un pericolo generalizzato per tutti i bagnanti. I rischi maggiori riguardano persone con ferite aperte, sistema immunitario indebolito o alcune patologie croniche.

Cos’è il Vibrio vulnificus

Secondo quanto riportato da Euronews, questi microrganismi proliferano soprattutto dove si incontrano acqua salata e acqua dolce, in presenza di temperature elevate e salinità moderata.

Il Vibrio vulnificus può trovare condizioni favorevoli in lagune, foci di fiumi, zone umide, porti, canali e tratti costieri con salinità più bassa rispetto al mare aperto.

Secondo gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’aumento delle temperature marine può favorire la presenza stagionale di questi batteri lungo alcune coste europee.

Il riscaldamento del Mediterraneo, collegato anche alle ondate di calore marine, può quindi rendere più favorevoli alcune condizioni ambientali.

Perché viene chiamato batterio mangia carne

Il nome “batterio mangia carne” deriva dal fatto che, in rari casi, il Vibrio vulnificus può provocare infezioni molto aggressive dei tessuti.

Quando entra nell’organismo attraverso ferite, tagli o lesioni della pelle, può causare infezioni cutanee con arrossamento, gonfiore e dolore.

Se non trattate rapidamente, alcune infezioni possono evolvere in complicazioni gravi, come fascite necrotizzante, infezione del sangue, sepsi e, nei casi estremi, amputazioni.

Secondo Euronews, la maggior parte dei ceppi di Vibrio è innocua.

Alcuni, come il Vibrio vulnificus, possono causare infezioni rare ma anche gravi, soprattutto nei soggetti più fragili.

La situazione nel Mediterraneo

Gli esperti non indicano un pericolo generalizzato per chi si immerge nel Mediterraneo.

Il mare aperto resta poco favorevole alla proliferazione massiccia del Vibrio vulnificus per via della sua salinità elevata.

Le aree più adatte alla crescita del batterio sono quelle con acque più calde e meno salate, come foci fluviali, lagune e zone costiere dove si mescolano acqua dolce e marina.

Secondo Euronews, le concentrazioni più elevate di Vibrio in Europa si riscontrano soprattutto nel Mar Baltico, nelle acque di transizione tra Baltico e Mare del Nord, nel Mar Nero e nelle aree costiere con grandi foci fluviali.

Questo non significa che il Mediterraneo sia privo di monitoraggio.

L’aumento delle temperature marine rende importante seguire l’evoluzione dei microrganismi costieri, soprattutto durante le estati più calde.