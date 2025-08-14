Cos'è il bonus rifiuti che sconta la Tari del 25% e chi può richiederlo, misura confermata per il 2026

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Confermato anche per il 2026 il bonus sociale rifiuti messo in campo per rendere meno pesante la Tari. I beneficiari avranno uno sconto del 25% sulle bollette del 2025. E le buone notizie non sono finite qui: a differenza di altri aiuti, non c’è bisogno di passaggi ostici burocratici. Tutto si svolgerà in automatico. Nel complesso, si stima che la misura coinvolgerà circa 4 milioni di famiglie.

Tari, a chi spetta il bonus sociale rifiuti

La misura approvata dall’Arera è stata pensata per dare un aiuto economico alle famiglie più in difficoltà. La riduzione della tassa del 25% viene calcolata sull’importo lordo delle componenti perequative e al netto dell’Iva, laddove sia dovuta. Non rientrano i costi per servizi esterni al ciclo integrato dei rifiuti urbani e gli eventuali conguagli inerenti ad anni precedenti.

Chi può beneficiare del bonus? Quelle famiglie con un Isee fino a 9.530 euro e quelle numerose con almeno 4 figli a carico con Isee fino a 20mila euro.

Coloro a cui spetta lo sconto di un quarto di bolletta non dovranno fare nulla. Non devono nemmeno presentare domande. Grazie a un sistema di scambio dati tra la stesa Arera, l’Inps, l’Anci e altri soggetti saranno individuati automaticamente.

Per figurare tra i beneficiari, sarà sufficiente aver presentato la Dsu, vale a dire la Dichiarazione sostitutiva unica, e aver ottenuto l’Isee entro le soglie sopra menzionate.

Il nuovo sistema di assegnazione del bonus è stato pensato e messo in campo nel pieno rispetto del Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati. C’è anche stato l’ok da parte del Garante per la privacy.

Quando verrà erogato l’aiuto economico

Il bonus dovrebbe essere totalmente operativo a partire dai primi mesi del 2026 per la tassa sui rifiuti del 2025.

I gestori del servizio rifiuti dovranno applicare lo sconto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, inserendolo nella prima rata utile. Laddove tale rata non copra il totale dell’importo del bonus, ciò che resta sarà scalato dalle rate successive.

L’aiuto è cumulabile. Dunque può andare a sommarsi ad altri bonus come ad esempio quelli previsti per le bollette di luce, gas e acqua.

Esempi concreti su quanti soldi si risparmiano

Come spiegato dal rapporto 2024 di Cittadinanzattiva, il costo medio nazionale della Tari è pari a 329 euro, ma con forti sbalzi tra le zone d’Italia.

Nei comuni dove la tassa è più bassa, si è intorno ai 200 euro. In questo caso i beneficiari si vedranno applicato uno sconto di 50 euro.

Ci sono comuni in cui c’è chi paga 400 euro. In altri addirittura 600. In questi casi si avranno le bollette alleggerite rispettivamente di 100 e 150 euro.