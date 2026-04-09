Cos'è il caso Equalize e chi sono i vip spiati, da Selvaggia Lucarelli e Corona a Vieri e Sonia Bruganelli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è conclusa la seconda indagine del caso Equalize. Per l’ex titolare dell’agenzia investigativa, Enrico Pazzali, è stato chiesto il processo. Il secondo filone ha visto 81 indagati e dentro ci sono anche nomi come Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Speroni e Giacomo Tofru. Tra gli spiati invece tanti i nomi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e del mondo sportivo. Alcuni di questi sono Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Ricky Tognazzi, ma anche Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia.

Cos’è il caso Equalize

Il caso Equalize indica l’inchiesta condotta dalla Procura di Milano su presunti dossieraggi su esponenti politici, manager, industriali e VIP. Equalize era una società posseduta dal presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, e dall’ex poliziotto Carmine Gallo.

L’Srl produceva un valore elevato: l’ultimo bilancio nel 2023 è fissato a 1,9 milioni di euro, 200.000 euro in più rispetto al 2022 e con un utile d’esercizio di 648.144 euro. Finisce al centro dell’indagine per presunti dossier creati attingendo da banche dati riservate del ministero dell’Interno e altre ramificazioni dello Stato.

ANSA

Equalize nello specifico è una società di analisi dei rischi aziendali, una di quelle società che raccoglie informazioni per il mondo delle imprese e lo fa attraverso fonti aperte, articoli di giornale, social network o canali riservati. Secondo l’inchiesta, la società nata nel 2018 sarebbe diventata la centrale di una sistematica accumulazione di informazioni, prelevate da database in uso alle forze dell’ordine.

Chiesto il processo per Pazzali

Ora la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ormai ex presidente della Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize. Questi è accusato di associazione per delinquere e altri reati nel caso che lo ha coinvolto su presunte cyberspie e dossieraggio con accessi abusivi a banche dati riservate.

Ma non è l’unico. Secondo la Procura di Milano, che ha chiuso il secondo filone delle indagini in vista di un processo, spuntano altri nomi della cosiddetta “squadra” di Equalize. Tra gli indagati citati dall’Ansa troviamo: Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore di Luxottica (coinvolto per il presunto spionaggio di Jessica Serfaty, modella e attrice ed ex compagna dell’imprenditore), Fulvio Pravadelli, ex manager di Publitalia, ma anche Stefano Speroni, a capo dell’ufficio legale di Eni, Cosimo Di Gesù, generale della Guardia di Finanza e Giacomo Tortu, fratello dell’atleta Filippo. I due nello specifico sarebbero accusati di spionaggio ai danni di Marcell Jacobs.

Nel primo filone risultano indagati Pazzali e altre 14 persone, mentre nella seconda indagine ci sono 81 nomi. Pazzali comunque è accusato di essere a capo di queste cyberspie.

Chi sono i vip spiati: Lucarelli, Corona e Vieri

Tanti i nomi degli spiati. Abbiamo già citato Marcell Jacobs, velocista e due volte oro olimpico, ma compaiono anche Paolo Scaroni e Alex Britti.

Poi ancora, Christian Bobo Vieri, ex attaccante della Juve, dell’Inter e della Nazionale, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Spuntano i nomi anche di Ricky Tognazzi, regista, e dell’imprenditrice Sonia Bruganelli.

Tra le altre presunte vittime ci sono i nomi di Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, quello del giornalista Gabriele Parpiglia e infine Piero Amara, ex legale di Eni.