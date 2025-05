Cos'è il Consiglio d'Europa, di cosa si occupa e che differenza c'è con il Consiglio europeo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In Europa ci sono tre istituzioni che, a causa del loro nome molto simile, vengono spesso confuse tra loro. Si tratta del Consiglio dell’Unione europea, del Consiglio europeo e del Consiglio d’Europa. I primi due sono organi dell’Unione Europea, mentre il terzo non ha nulla a che vedere con la Ue: il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, in Francia, che si occupa di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutto il continente.

Cos’è il Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa è una organizzazione internazionale nata per promuove la democrazia e proteggere i diritti umani e lo stato di diritto in Europa.

Ha sede a Strasburgo, in Francia, e non fa parte dell’Unione Europea.

Fonte foto: Consiglio d'Europa La sede della Corte europea dei diritti dell’uomo

All’interno del Consiglio d’Europa opera la Corte europea dei diritti dell’uomo, istituita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte si occupa della supervisione dell’attuazione dalla Convenzione da parte dei Paesi firmatari, pronunciando sentenze su ricorsi degli individui nei confronti degli Stati membri.

Di cosa si occupa

Il Consiglio d’Europa non ha poteri normativi e vincolanti per i Paesi membri. La sua attività consiste nella promozione e nel monitoraggio dei diritti umani e dei valori fondanti della democrazia.

All’interno del Consiglio d’Europa ci sono diversi gruppi di monitoraggio dedicati a singoli aspetti o problemi, come il razzismo, la violenza sulle donne o la corruzione.

Sulla base di queste attività di monitoraggio vengono pubblicati dei rapporti periodici che contengono raccomandazioni e rilievi agli Stati Membri.

Il Consiglio d’Europa si occupa anche di promuovere le convenzioni internazionali.

Quali sono i Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa

Fanno parte del Consiglio d’Europa 46 Paesi europei, dall’Albania all’Ucraina, Italia compresa ovviamente.

In passato c’era anche la Russia: non è più un Paese membro dal 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Che differenza c’è tra Consiglio d’Europa e Consiglio europeo

Per via dei nomi simili, il Consiglio d’Europa viene spesso scambiato con due istituzioni Ue, il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione Europea.

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione Europa, oltre al suo presidente e al presidente della Commissione europea. E si occupa di indirizzare e pianificare l’attività politica dell’Ue.

Il Consiglio dell’Unione Europea è invece composto dai ministri dei Paesi membri e si occupa di scrivere e approvare le norme Ue insieme al Parlamento europeo, su proposta della Commissione europea.

Sebbene sia formalmente un’unica istituzione, il Consiglio dell’Unione Europea si riunisce in formati diverse a seconda dell’argomento da trattare, ad esempio economia o affari esteri.