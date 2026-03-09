Cos'è il Consiglio supremo di difesa convocato da Mattarella per la guerra in Iran, cosa fa e chi ne fa parte

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 13 marzo al Quirinale. L’organismo riunisce i principali vertici politici e militari dello Stato: al centro della riunione la guerra in Iran e in Medio Oriente e le possibili conseguenze per la sicurezza internazionale e per l’Italia.

La decisione di Sergio Mattarella

Il Consiglio Supremo di Difesa si riunirà al Palazzo del Quirinale venerdì 13 marzo alle ore 10. Al centro della riunione convocata dal presidente Sergio Mattarella ci sarà la crisi internazionale legata alla guerra in Iran e in Medio Oriente, con un’analisi degli sviluppi geopolitici e delle possibili conseguenze per l’Italia e per l’Europa.

La convocazione arriva in un momento di forte tensione internazionale. L’escalation militare nella regione mediorientale e il rischio di un coinvolgimento indiretto dei Paesi della Nato stanno spingendo molti governi occidentali a monitorare con attenzione la situazione.

Cos’è il Consiglio Supremo di Difesa

In questo contesto, il Consiglio Supremo di Difesa è uno degli strumenti istituzionali principali attraverso cui lo Stato italiano coordina le proprie strategie in materia di sicurezza nazionale.

Si tratta un organo di rilevanza costituzionale che riunisce le principali autorità politiche e militari del Paese per esaminare i temi legati alla difesa. La sua istituzione risale alla legge n. 624 del 1950, che ne ha definito la funzione di analizzare i problemi generali relativi alla difesa nazionale e di stabilire i criteri per il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza dello Stato.

Nel corso degli anni il ruolo dell’organo è stato rafforzato. In particolare, la legge n. 25 del 1997 ha ampliato le sue competenze, attribuendogli l’esame delle decisioni fondamentali in materia di sicurezza nazionale e rafforzando la funzione di collegamento tra i diversi organi costituzionali.

Chi sono i partecipanti

Il Consiglio Supremo di Difesa è presieduto dal Capo dello Stato e comprende:

il presidente del Consiglio dei ministri (che svolge il ruolo di vicepresidente);

il ministro degli Affari Esteri;

il ministro dell’Interno;

il ministro dell’Economia e delle Finanze;

il ministro della Difesa;

il ministro dello Sviluppo Economico;

il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Secondo la prassi istituzionale, l’organismo si riunisce generalmente due volte l’anno, ma il Presidente della Repubblica può convocarlo in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario, soprattutto in situazioni di crisi internazionale o di emergenza strategica.

L’incontro del 13 marzo rientra proprio in questa categoria: una convocazione straordinaria resa necessaria dall’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente e dalle possibili ripercussioni sulla sicurezza globale, sulle missioni militari e sugli equilibri geopolitici che coinvolgono anche l’Italia.

I precedenti

Negli ultimi anni il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa anche in diverse occasioni straordinarie per affrontare crisi internazionali e temi strategici.

Durante il suo mandato, l’attività del Consiglio è stata particolarmente intensa, con circa venti riunioni. Solo nell’ultimo anno, Mattarella lo ha convocato tre volte per affrontare sfide cruciali: dalle minacce spaziali alla difesa comune europea, fino ai temi del riarmo in ambito Nato e al supporto internazionale all’Ucraina.

Fra le riunioni più recenti e rilevanti, si possono annoverare:

17 novembre 2025: riunione convocata per analizzare l’evoluzione dei conflitti in corso, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente, oltre alle minacce ibride e alla sicurezza dell’Unione europea;

8 maggio 2025: convocazione dedicata al Libro bianco della difesa europea, alle infrastrutture strategiche nazionali e all’adeguamento dello strumento militare italiano, con un focus sulle crisi internazionali e sulle iniziative diplomatiche di pace;

13 giugno 2023: riunione incentrata sull’aggiornamento della situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina, sulle implicazioni geopolitiche per l’Italia e sul processo di ammodernamento delle Forze armate.