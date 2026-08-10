Cos'è il diavolo di sabbia ripreso dagli automobilisti a Foggia, il fenomeno spiegato dall'esperto

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Il grande caldo porta con sé nuovi fenomeni, come quello del diavolo di sabbia immortalato da diversi automobilisti vicino a Foggia. In tanti, infatti, hanno ripreso dalle proprie vetture l’evento che, inizialmente, ha lasciato tutti a bocca aperta e con tante domande. Le risposte sono arrivate dal fisico Valerio Rossi Albertini, intervenuto nel corso della trasmissione Morning News, su Canale 5: “È una tromba d’aria che, essendo su una superficie polverulenta e polverosa, solleva la terra e la polvere e non l’acqua. È spettacolare perché si vede in tutta la sua estensione”. Il Dust Devil, tipico delle zone desertiche, è arrivato quindi anche in Italia per via del gran caldo.