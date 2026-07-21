Cos'è il differimento della pena chiesto dai legali di Mario Roggero, perché è legato alla richiesta di grazia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La difesa di Mario Roggero ha chiesto il differimento della pena al Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha però rinviato gli atti a Torino. La richiesta è legata alla domanda di grazia presentata dalla moglie a Sergio Mattarella. Si tratta di un differimento facoltativo, previsto dal Codice penale, che si può concedere per un massimo di sei mesi in attesa della decisione presidenziale.

Mario Roggero, la mossa della difesa

Una nuova istanza di differimento della pena, questa volta al Tribunale di sorveglianza di Milano, è stata presentata dall’avvocato di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori.

Secondo quanto riportato da Ansa, il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi dopo aver appreso della trasmissione degli atti da Torino, reiterando così l’istanza già avanzata in precedenza.

ANSA

L’Ufficio di sorveglianza di Milano ha tuttavia restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti in Piemonte poiché la richiesta originaria era stata depositata quando Roggero si trovava ancora in stato di libertà.

Differimento della pena, cos’è

Chiedere il differimento della pena vuol dire, dal punto di vista giuridico, avvalersi dell’istituto previsto dagli articoli 146 e 147 del Codice penale: esso consente a un condannato di posticipare l’inizio dell’esecuzione della propria condanna.

Le forme possibili sono due. C’è quella obbligatoria, riservata a casi tassativi come gravidanza, maternità di un figlio molto piccolo o gravi patologie incompatibili con la detenzione, e quella facoltativa, che il giudice può concedere o meno quando ricorrono altre condizioni.

Fra queste c’è anche la presentazione di una domanda di grazia al Presidente della Repubblica, l’ipotesi specifica che riguarda Roggero.

La moglie ha infatti già formalizzato una richiesta di grazia rivolta al Quirinale, chiedendo a Sergio Mattarella “un atto di clemenza e di umanità” e invitandolo “a guardare oltre le carte processuali”.

Chi decide e quanto dura

La legge consente di sospendere temporaneamente l’esecuzione della pena proprio in attesa che l’iter di grazia venga definito, per un periodo che comunque non può superare i sei mesi complessivi dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile.

A decidere sul differimento è il Tribunale di sorveglianza competente per territorio, anche se in via d’urgenza può pronunciarsi in prima battuta il magistrato di sorveglianza monocratico, salvo poi trasmettere gli atti al collegio. In ogni caso, il rinvio non può essere concesso, o va comunque revocato, se sussiste il concreto pericolo che il condannato, tornato in libertà, possa commettere altri reati.