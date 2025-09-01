Cos'è il dumping fiscale e cosa c'è di vero nelle accuse di Bayrou dalla Francia all'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dalla Francia, tramite le parole del primo ministro François Bayrou, arriva l’accusa di dumping fiscale all’Italia, con il governo transalpino che sostiene che il nostro Paese stia cercando di attrarre i contribuenti più facoltosi applicando un regime fiscale molto favorevole. Dura reazione del governo italiano: “Non applichiamo politiche di immotivato favore fiscale”.

Che cos’è il dumping fiscale

Con il termine “dumping fiscale” si indica la pratica con cui un Paese riduce le proprie imposte in modo da attirare capitali, aziende o contribuenti facoltosi da altri Stati.

È un concetto che ricorda il dumping commerciale, cioè la vendita di beni a prezzi inferiori al valore di mercato per conquistare quote di mercato, ma applicato alla tassazione.

ANSA Matteo Renzi, che da premier, nel 2017, introdusse la flat tax, oggi sotto accusa dei francesi in quanto possibile pratica di dumping fiscale

In Europa il fenomeno è da anni al centro del dibattito politico, poiché alcuni Stati membri vengono accusati di adottare politiche fiscali estremamente vantaggiose che finiscono per sottrarre risorse alle casse pubbliche dei partner. Tra i casi più discussi figurano Irlanda, Lussemburgo e Olanda, ma ora anche l’Italia è finita sotto la lente d’ingrandimento, a causa delle accuse arrivate dalla Francia.

Le accuse del premier francese all’Italia

Il primo ministro francese François Bayrou ha difatti accusato l’Italia di praticare “dumping fiscale”, sostenendo che il nostro Paese attragga i contribuenti più facoltosi grazie a regimi fiscali di favore.

Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un’intervista televisiva, hanno subito scatenato la reazione di Palazzo Chigi, che ha definito quelle parole “affermazioni totalmente infondate”.

“L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione – ha spiegato il governo –. Non applichiamo politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, anzi, abbiamo raddoppiato l’onere forfettario introdotto nel 2016 per i residenti stranieri”.

Il regime italiano contestato da Bayrou

L’accusa del premier francese sembra riferirsi in particolare alla flat tax riservata agli stranieri ad alto patrimonio, introdotta con la legge di bilancio del 2017 dal governo Renzi.

Questo regime consente ai nuovi residenti di pagare un’imposta forfettaria sui redditi prodotti all’estero pari a 100 mila euro l’anno, con un’estensione di 25 mila euro per i familiari. Nel 2024 il governo Meloni ha innalzato la cifra a 200 mila euro.

Secondo i dati disponibili, negli anni il numero di super-ricchi che hanno trasferito la residenza in Italia è cresciuto costantemente, passando da 98 nel 2017 a quasi mille nel 2021 e arrivando a circa 2.200 nel 2024. Un regime che, secondo Bayrou, incentiverebbe il “nomadismo fiscale” e rischierebbe di spingere i contribuenti francesi più ricchi a lasciare il Paese.