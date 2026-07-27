Cos'è il fenomeno della goccia fredda in arrivo in Italia, maltempo e temporali rovinano l'estate al Sud

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Dopo l’anticiclone incombe sull’Italia anche la famigerata “goccia fredda”. L’ondata di maltempo arrivata a spezzare la morsa della canicola che ha avvolto il Paese nelle ultime settimane fa temere temporali violenti pronti ad abbattersi in particolare al Meridione. Al centro dell’attenzione degli esperti è il fenomeno della DANA, tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale, conosciuto anche come “goccia fredda”.

Il maltempo in arrivo in Italia

Il termine identifica una bolla d’aria fredda proveniente dal nord dell’Atlantico che si forma in quota da una bassa pressione stazionaria e che è all’origine di forti temporali e nubifragi. L’acronimo DANA, dallo spagnolo Depresion Aislada en Niveles Altos, è diventato tristemente noto per le devastazione provocata dall’evento estremo nella comunità di Valencia a ottobre 2024, con danni ingenti e oltre 230 vittime.

Secondo le previsioni di quest’ultima settimana di luglio, la struttura depressionaria passerà sull’Italia ed è attesa sulle regioni meridionali, con il nucleo posizionato nello specifico tra Sicilia e Sardegna.

ANSA

Il crollo termico

Il fenomeno andrà inevitabilmente a scontrarsi con le temperature da record registrate nelle ultime settimane, alzate anche dallo scirocco che ha soffiato sul Sud, causando un crollo termico e conseguenti forti rovesci.

Un quadro che inizierà a formarsi già nelle prossime ore in Sicilia, come dimostra l’allerta meteo gialla per rischio temporali emessa, dalla Protezione civile sull’Isola.

Che cos’è la goccia fredda

La DANA, acronimo scelto anche in memoria del meteorologo spagnolo Francisco García Dana, morto nel 1984, è chiamata in Italia “goccia fredda”, un termine che ha origine dalla traduzione dal tedesco “kaltlufttropfen” (letteralmente “goccia d’aria fredda”).

Nel dettaglio si tratta di un’area di bassa pressione formata spesso in quota, tra i 5.000 e i 6.000 metri di altezza dove le temperature possono essere molto inferiori anche in piena estate, che tende a isolarsi dal flusso principale delle correnti muovendosi così in modo autonomo.

Il passaggio di questa bolla su aree particolarmente calde e umido, come nel Sud dei Paesi del Mediterraneo, può portare a un forte “contrasto termico verticale”, con conseguente instabilità atmosferica e la nascita di cumulonembi, cioè le nubi temporalesche.

Secondo le ipotesi degli esperti, la frequenza di questo fenomeno e dei relativi eventi estremi, come alluvioni e trombe d’aria, è legato alle conseguenze della crisi climatica, in particolare al fatto il Mediterraneo si sta riscaldando con rapidità sempre maggiore.