Cos'è il fentanyl e che effetti ha per essere chiamato "droga degli zombie", si temono 20 mila dosi illegali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La crisi degli oppioidi negli Stati Uniti ha un volto ed è quello degli “zombie”. Questo è il nome con il quale si fa riferimento alle persone che assumono oppioidi legali e illegali. Dagli anni ’90 ad oggi ha provocato la morte di più di un milione di persone. Il più noto tra questi è il fentanyl: diffuso inizialmente come farmaco analgesico, l’assunzione è velocemente degenerata fino alla crisi sanitaria in corso negli Stati Uniti. Si teme qualcosa di simile anche in Italia, dove il furto di appena 80 fiale permetterebbe di confezionare fino a 20.000 dosi.

Che cos’è il fentanyl

L’Istituto Superiore di Sanità lo descrive come un oppioide sintetico con elevato potenziale analgesico. Si impiega principalmente in ambito ospedaliero come anestetico per la chirurgia generale, ma anche in campo medico per la gestione del dolore cronico o oncologico.

L’aspetto più noto quando si fa riferimento ad esso affronta però la diffusione illecita, lo spaccio e il consumo a livello globale che negli Stati Uniti è diventato una vera e propria crisi della sanità pubblica.

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La situazione degli Stati Uniti ha raggiunto livelli cosiddetti epidemici. L’amministrazione ha dovuto implementare delle misure restrittive nei confronti dei Paesi limitrofi che, secondo le indagini, favorirebbero il traffico non tanto della sostanza completa, quanto degli elementi che servono per produrla.

La situazione in Italia

Anche l’Italia ha dovuto presentare il proprio Piano di prevenzione e contrasto alla diffusione della sostanza in maniera illecita. Il motivo è non solo l’elevata potenza, ma la pericolosità della stessa.

La situazione non è grave quanto negli Stati Uniti, ma è cresciuta l’allerta sulla sostanza. Nel 2024 è scattata l’allerta perché la sostanza è stata trovata all’interno di dosi di eroina.

Il fentanyl è molto, centinaia di volte, più potente dell’eroina. Da qui il piano di prevenzione.

20.000 dosi con 80 fiale

Il furto delle 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma ha portato il governo a una riunione di emergenza. Il motivo è che con 80 fiale si potrebbero confezionare fino a circa 20.000 dosi di fentanyl da strada; ovvero, assumendolo come droga essendo più potente di eroina e di morfina, anche una sola dose può risultare fatale.

Il fentanyl può essere assunto tramite iniezione, cerotti transdermici, pastiglie e compresse, può essere persino sniffato. Dà un effetto immediato e porta le persone ad avere quell’atteggiamento da “zombie” diventato tristemente noto negli Stati Uniti.

In Italia non c’è un’emergenza, ma la preoccupazione dopo il furto è più che giustificata secondo Massimo Barra, tra i primi medici in Italia ad occuparsi delle tossicodipendenze. Questo ha dichiarato: “Chi le ha sottratte sa cosa ha rubato. Resta da capire quale sarà la destinazione di queste fiale”.