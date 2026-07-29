Cos'è il fondo Safe per le armi che ha creato caos nel governo Meloni dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ore concitate tra alleati per l’annuncio dell’utilizzo del fondo Safe da parte di Antonio Tajani. Nonostante il successivo dietrofront, la fuga in avanti del vicepremier sui prestiti europei per gli armamenti ha provocato uno scossone all’interno della maggioranza. La Lega si è precitata a chiarire che sarà il Parlamento a decidere, mentre l’opposizione denuncia il “caos” nel governo e da Bruxelles sollecitano l’Italia ad affrettarsi.

La fuga in avanti di Antonio Tajani

A creare scompiglio è stata la dichiarazione del ministro degli Esteri davanti alle Commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato, durante l’informativa sul Vertice Nato andato in scena ad Ankara, insieme al collega Guido Crosetto.

“Abbiamo deciso di utilizzare Safe, in fondo europeo per l’acquisto di armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l’onorevole Crosetto come investirli nell’anno successivo” è stato l’annuncio a sorpresa di Tajani, salvo poi fare marcia indietro precisando che il governo ha “prenotato” i fondi e che “ne useremo probabilmente di meno: 6-7-8-9… Entro la fine dell’anno decideremo”.

ANSA

Il dietrofront

Le parole di Tajani, riguardo un tema su cui il governo traccheggia invece da tempo, hanno preso in contropiede tutta la maggioranza, costringendo il vicepremier a una brusca sterzata.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, seduto a fianco del collega, ha cercato di correggere immediatamente il tiro chiarendo che il “Safe, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della difesa militare, non aggiuntivo ed è alternativo ai Bot. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell’anno. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo, a settembre, sullo 0,9 per la difesa e lo 0,6 per l’energia”.

Ma a precipitarsi a rettificare l’alleato è arrivata la Lega, per bocca del senatore Claudio Borghi: “”Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani sui fondi Safe. Non c’è nessuna decisione sul loro utilizzo o meno e deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza. La ‘prenotazione’ dei 15 miliardi è, come è noto, solo una manifestazione di interesse”.

In serata, l’inversione di marcia del leader di Forza Italia è completa. definendo il caso una “tempesta in un bicchier d’acqua. Non c’è nessuna rivelazione – sostiene -. E’ chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento”.

Cos’è il fondo Safe

Tanto è bastato affinché i partiti di opposizione approfittassero dell’equivoco per sottolineare “il caos che regna nel governo”. “Tajani annuncia di aver prenotato il Safe, Crosetto precisa che entro l’anno deciderà quanto utilizzare e poco dopo la Lega mette in discussione le dichiarazioni dei ministri. È la fotografia delle fibrillazioni ceh attraversano la maggioranza” l’attacco del capogruppo dem in commissione affari europei, Pietro De Luca.

Sul caso intanto ha preso la palla al balzo anche la Commissione europea, ricordando che l’Italia è stata più volte sollecitata a prendere una decisione definitiva sull’adozione del fondo Safe entro l’anno.

“La situazione italiana va chiarita il più rapidamente possibile, ma oggi arriva un messaggio rassicurante, che dichiara di voler rispettare il budget” ha dichiarato il portavoce Thomas Regnier.

Il Security action for Europe è un fondo da 150 miliardi per sostenere le spese per la difesa e l’ampliamento della capacità militare dei Paesi Ue, creato attraverso un meccanismo di erogazione di prestiti a lunga scadenza (rimborsabili in 45 anni) e a tassi agevolati per l’acquisto di armamenti principalmente da aziende e gruppi industriali europei.

Come l’Italia, hanno deciso di attingere al Safe anche la Danimarca (per 46,8 miliardi), la Polonia (43,7), la Romania (16,7) e la Francia (15).