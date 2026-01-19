Cos'è il giunto ferroviario che ha causato l'incidente tra treni in Spagna con morti e feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sarebbe un giunto ferroviario saltato alla base del gravissimo incidente tra treni avvenuto domenica sera in Spagna, in cui sono morte almeno 40 persone. Gli investigatori hanno infatti trovato un giunto rotto sui binari sul luogo del disastro ad Adamuz, in Andalusia. Al momento si tratta ancora di una ipotesi che dovrà essere verificata da autorità ed esperti. I giunti sono dispositivi usati per compensare le variazioni di lunghezza delle rotaie dovute all’escursione termica.

Incidente ferroviario in Spagna, trovato un giunto rotto

Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha definito “estremamente strano” il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz, nella provincia di Cordoba, che ha causato almeno 40 morti.

Per la dinamica e per il luogo, un tratto rettilineo della linea ferroviaria che era stato rinnovato nel maggio 2025.

ANSA

Gli investigatori che stanno indagando sulle cause dell’incidente hanno trovato un giunto rotto sui binari.

Tra le ipotesi prese in considerazione in questa fase c’è quindi la possibilità che a causare il deragliamento sia stata la rottura di un giunto.

Il giunto saltato avrebbe creato uno spazio tra le sezioni della rotaia che potrebbe essersi allargato gradualmente man mano che i treni passavano, fino a causare il deragliamento.

Cos’è il giunto ferroviario

Il giunto ferroviario di dilatazione è un dispositivo posto lungo le rotaie dei binari che serve a compensare le variazioni di lunghezza dei pezzi di rotaia dovute all’escursione termica.

In passato bastava lasciare uno spazio tra le due barre per compensare l’allungamento, poi col passaggio alla saldatura dei binari è stato necessario introdurre questo dispositivo.

Il giunto consente alla parte terminale della rotaia di allungarsi verso l’esterno, con la testa della rotaia successiva rastremata a forma di coltello.

La dinamica del deragliamento

Secondo quanto ricostruito, a deragliare sono state le ultime tre carrozze del primo treno, che viaggiava da Malaga verso Madrid.

I tre vagoni sono finiti sulla linea accanto, dove stava viaggiando a circa 200 km orari l’altro treno, partito da Madrid e diretto a Huelva.

Il tutto in un tempo brevissimo, troppo poco perché entrasse in azione il sistema di sicurezza.

I primi tre vagoni del secondo treno si sono quindi scontrati con l’altro, uscendo a loro volta dai binari e finendo in un fosso adiacente.