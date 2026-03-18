Cos'è il melanoma scoperto in tempo da Matteo Renzi, appello dell'ex premier alla prevenzione: "Controllatevi"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Matteo Renzi ha annunciato di aver scoperto di avere un melanoma in fase precoce e di averlo già rimosso senza conseguenze. L’ex premier ha pubblicato un video sui suoi profili social, lanciando un appello diretto: “Bisogna controllarsi”. Un messaggio che riporta al centro il tema della prevenzione, decisiva per uno dei tumori della pelle più aggressivi ma curabile se diagnosticato in tempo.

La rivelazione di Matteo Renzi sul melanoma

Il leader di Italia Viva ha raccontato di aver scoperto il melanoma durante controlli medici e di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per rimuoverlo. L’esito è stato positivo: nessun rischio attuale per la sua salute, proprio grazie alla diagnosi precoce.

Un’occasione per ribadire l’importanza fondamentale della prevenzione.l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come controlli regolari possano fare la differenza tra una malattia gestibile e una potenzialmente mortale.

Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti.

In chiusura di video, Matteo Renzi non ha risparmiato una frecciatina politica. “Forse anziché fare tante discussioni sul nulla in Parlamento, dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nelle strutture e nei nostri medici davvero salva le vite”.

Cos’è il melanoma e perché è considerato pericoloso

Il melanoma è un tumore della pelle legato ai melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina. È considerato il più aggressivo tra i tumori cutanei perché può diffondersi rapidamente ad altri organi se non individuato in tempo.

Può comparire su pelle sana oppure svilupparsi da un neo preesistente. Proprio per questo motivo il controllo periodico dei nei è uno degli strumenti principali di prevenzione.

Nonostante la sua pericolosità, il melanoma ha una caratteristica fondamentale: se diagnosticato nelle fasi iniziali, le probabilità di guarigione sono molto elevate.

Quanto è diffuso il melanoma in Italia

I numeri spiegano perché il tema è sempre più rilevante. Stando ai dati Airc, in Italia si registrano ogni anno tra 12.000 e 15.000 nuovi casi di melanoma. È inoltre una delle forme di cancro più frequenti tra i soggetti sotto i 50 anni.

Questi dati hanno spinto le istituzioni a rafforzare le politiche di prevenzione, con campagne informative e iniziative dedicate alla diagnosi precoce, considerate l’arma più efficace contro la malattia.

I sintomi del melanoma, come riconoscerli in tempo

Il melanoma spesso si manifesta attraverso cambiamenti visibili sulla pelle. I segnali più frequenti in tal senso risultano:

variazioni di forma, colore o dimensione di un neo;

comparsa di una nuova macchia cutanea;

ferite che continuano a sanguinare a lungo o non cicatrizzano.

Proprio perché i sintomi iniziali possono essere poco evidenti, i controlli dermatologici periodici sono fondamentali. L’autoesame della pelle, seguito da visite specialistiche, permette di individuare eventuali anomalie prima che la malattia evolva.