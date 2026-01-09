Cos'è il Mercosur, in cosa consiste l'accordo votato anche dall'Italia che vale 14 miliardi per le aziende

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dopo un lungo tira e molla è arrivato l’ok dei Paesi Ue all’accordo Mercosur, raggiunto con maggioranza qualificata. Un’intesa che trova il via libera anche da parte dell’Italia per un accordo che vale oltre 14 miliardi tra opportunità strategiche, industriali e di esportazione. Si tratta, infatti, dell’apertura al libero scambio tra Ue e Paesi del blocco del Sud America come Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, la più grande area di scambio con oltre 700 milioni di consumatori.

Via libera al Mercosur con maggioranza qualificata

Come detto, il via libera è stato dato dopo settimane di incertezze e tentativi di far saltare l’accordo. Infatti non è mancato chi, come la Francia, ha voltato le spalle al piano votando no anche in fase di riunione tra gli ambasciatori.

Venerdì 9 gennaio, dopo l’incontro tra i delegati degli Stati membri presso l’Ue, è arrivato l’ b15 Paesi che hanno dato il proprio parere positivo contro i no di Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è astenuto.

Accordo raggiunto anche grazie al sì dell’Italia, che aveva chiesto garanzie per il settore agricolo.

Cos’è il Mercosur

Il Mercosur è il cosiddetto mercato comune del Sud America, che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e rappresenta la sesta economia mondiale.

Si tratta di un blocco di mercato fondato nel 1991 dai quattro Paesi per cercare di rimuovere i dazi interni e stabilire una linea commerciale comune con l’esterno, favorendo di fatto la circolazione di beni, servizi e fattori produttivi.

Cosa prevede l’accordo di libero scambio Ue-Mercosur

L’accordo raggiunto estende i benefit anche all’Unione Europea, con l’intesa Ue-Mercosur che porterà alla progressiva cancellazione dei dazi sul 91% degli scambi tra le aree e maggiori esportazioni.

Il via libera porterà l’Europa a risparmiare oltre 4 miliardi di euro di dazi all’anno, con procedure doganali semplificate e possibilità per le imprese europee di presentare offerte per gli appalti pubblici in condizioni di parità con le imprese del Mercosur oltre che un accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche.

La posizione dell’Italia e i vantaggi

L’accordo sorride poi all’Italia, che avrà vantaggi miliardari. Prima dell’ok Giorgia Meloni aveva chiesto garanzie per il settore agricolo nostrano, soprattutto per le quote limitate a dazio ridotto per i prodotti “sensibili”, l’obbligo di rispettare le norme europee di sicurezza alimentare e un possibile stop automatico se le importazioni avessero superato un certo limite.

L’ok è arrivato con la soglia del 5%, limite che ha soddisfatto l’Italia che ha dato il suo via libera.

Dall’accordo si stima un ritorno di 14 miliardi per Roma, con quote d’esportazione in aumento. Si stima che l’Italia sarà il maggior beneficiario dell’accordo da qui al 2036, soprattutto grazie all’export di prodotti come vini, formaggi, cioccolato e carne di maiale, che sono soggetti a tariffe elevate