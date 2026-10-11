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Cos'è il nodulo polmonare che ha Papa Leone XIV, diagnosi e cure: come e quando si interviene

Papa Leone XIV ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo polmonare circoscritto: quali sono le principali cause

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claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Papa Leone XIV ha un nodulo polmonare. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice davanti ai fedeli riuniti a Piazza San Pietro, specificando che si sottoporrà presto a un intervento chirurgico per rimuovere questo piccolo frammento di tessuto del polmone, che è stato “individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”.

L’annuncio di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha comunicato la scoperta fatta dopo alcuni accertamenti durante la consueta liturgia dell’Angelus, nella giornata di domenica 11 ottobre, rassicurando i fedeli che il nodulo polmonare è “circoscritto” e che “i medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”.

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha poi spiegato alla stampa “che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana” al Policlinico Gemelli di Roma e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, durante la quale il Leone XIV sarà ospite nella stanza al decimo piano dell’ospedale riservata al Pontefice.

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Cos’è il nodulo polmonare

Il nodulo polmonare viene definito come un’opacità polmonare isolata, rilevata nella maggior parte dei casi durante controlli attraverso una radiografia o un Tac.

Come spiegato dalla Fondazione Veronesi, si tratta di una piccola area di tessuto polmonare più denso, di forma sferica o ovoidale e con un diametro inferiore a 3 centimetri.

Se supera questa dimensione si parla di massa polmonare, aumentando le probabilità della natura cancerogena della lesione, ma “i noduli molto piccoli raramente sono maligni” e sotto i 6 millimetri non sono necessari eseguire altri esami, a meno di fattori di rischio come il fumo, l’età avanzata o la familiarità per il tumore del polmone.

Le cause

I Manuali Msd, dedicati ai professionisti del settore medico, specificano che “sebbene sia clinicamente la più importante da escludere, va notato che la probabilità di malignità è inferiore all’1% per tutti i noduli inferiori ai 6 mm e dall’1 al 2% per i noduli tra 6 e 8 mm”.

Tra queste dimensioni, le cause principali vanno ricercate in granulomi, polmoniti o cisti broncogene.

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