Cos'è il nodulo polmonare che ha Papa Leone XIV, diagnosi e cure: come e quando si interviene

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Papa Leone XIV ha un nodulo polmonare. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice davanti ai fedeli riuniti a Piazza San Pietro, specificando che si sottoporrà presto a un intervento chirurgico per rimuovere questo piccolo frammento di tessuto del polmone, che è stato “individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”.

L’annuncio di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha comunicato la scoperta fatta dopo alcuni accertamenti durante la consueta liturgia dell’Angelus, nella giornata di domenica 11 ottobre, rassicurando i fedeli che il nodulo polmonare è “circoscritto” e che “i medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”.

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha poi spiegato alla stampa “che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana” al Policlinico Gemelli di Roma e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, durante la quale il Leone XIV sarà ospite nella stanza al decimo piano dell’ospedale riservata al Pontefice.

ANSA

Cos’è il nodulo polmonare

Il nodulo polmonare viene definito come un’opacità polmonare isolata, rilevata nella maggior parte dei casi durante controlli attraverso una radiografia o un Tac.

Come spiegato dalla Fondazione Veronesi, si tratta di una piccola area di tessuto polmonare più denso, di forma sferica o ovoidale e con un diametro inferiore a 3 centimetri.

Se supera questa dimensione si parla di massa polmonare, aumentando le probabilità della natura cancerogena della lesione, ma “i noduli molto piccoli raramente sono maligni” e sotto i 6 millimetri non sono necessari eseguire altri esami, a meno di fattori di rischio come il fumo, l’età avanzata o la familiarità per il tumore del polmone.

Le cause

I Manuali Msd, dedicati ai professionisti del settore medico, specificano che “sebbene sia clinicamente la più importante da escludere, va notato che la probabilità di malignità è inferiore all’1% per tutti i noduli inferiori ai 6 mm e dall’1 al 2% per i noduli tra 6 e 8 mm”.

Tra queste dimensioni, le cause principali vanno ricercate in granulomi, polmoniti o cisti broncogene.