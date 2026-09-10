Cos'è il segno di Hutchinson e come riconoscerlo, quali sono i rischi del melanoma detto "killer invisibile"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il melanoma può colpire cuoio capelluto e unghie, zone spesso trascurate ma responsabili di molte diagnosi ogni anno.

Campanelli d’allarme sono macchie nuove, lesioni che cambiano, striature scure e il segno di Hutchinson, da segnalare subito al dermatologo.

Parrucchieri, estetisti e onicotecniche possono agire da sentinelle, favorendo controlli rapidi e diagnosi precoci contro il killer invisibile.

Non la sola pelle è a rischio di melanoma. I dati indicano che anche la testa, in particolare il cuoio capelluto, e le unghie, sono zone a rischio. Ce ne si può accorgere prestando attenzione al cosiddetto segno di Hutchinson, legato alla pigmentazione che si estende dall’unghia alla cute. Ogni anno, infatti, sono circa 800 le diagnosi di questo tumore della pelle che può colpire due zone per molti insospettabili. Da qui l’appello della Fondazione Melanoma Onlus, che si rivolge a parrucchieri ed estetisti affinché prestino particolare attenzione a quelli che, invece, a volte possono essere scambiati per semplici inestetismi o macchie isolate.

L’intervista a Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus.

Quando bisogna insospettirsi?

“Per il cuoio capelluto valgono sostanzialmente gli stessi segnali che consideriamo per il melanoma nelle altre sedi: una nuova macchia o un neo che cambia nel tempo, diventando asimmetrico, con bordi irregolari, colori diversi o dimensioni crescenti. Particolare attenzione merita anche una lesione che appare diversa da tutte le altre, il cosiddetto ‘brutto anatroccolo’. Il problema del cuoio capelluto è che spesso non riusciamo a vederlo da soli, soprattutto quando è coperto dai capelli”.

Mentre per le unghie?

“Per le unghie il segnale più caratteristico può essere una banda scura longitudinale, soprattutto se compare su un solo dito, diventa progressivamente più larga o più scura, presenta colori o margini irregolari. Un altro segnale importante è quando la pigmentazione si estende dall’unghia alla cute circostante, il cosiddetto segno di Hutchinson. Anche un’unghia che si solleva, si rompe, sanguina o presenta una lesione persistente merita un controllo. Naturalmente non significa che ogni macchia del cuoio capelluto o ogni striscia scura dell’unghia sia un melanoma. Significa che, se qualcosa compare, cambia o persiste, vale la pena farlo vedere”.

Cosa bisogna fare se si notano macchie sospette o dubbie su cuoio capelluto e unghie?

“Una cosa molto semplice: non fare diagnosi da soli e rivolgersi al dermatologo. Una macchia dell’unghia può essere dovuta a un trauma, a un piccolo ematoma, a una micosi o ad altre condizioni benigne; allo stesso modo, sul cuoio capelluto esistono moltissime lesioni non pericolose. Ma stabilire la differenza spetta allo specialista, eventualmente attraverso la dermatoscopia e, quando necessario, ulteriori approfondimenti. E soprattutto non bisogna aspettare mesi pensando “vediamo se passa”. La diagnosi precoce nel melanoma può fare una differenza enorme”.

Che ruolo possono avere, quindi, i professionisti del settore beauty?

“È proprio questo il senso di coinvolgere parrucchieri, barbieri, estetisti e onicotecniche: non chiediamo loro di fare diagnosi, ma di essere delle sentinelle. Vedono frequentemente zone che noi stessi osserviamo con difficoltà e possono semplicemente dire: ‘Ho notato qualcosa che prima non c’era, perché non lo fai controllare?’. A volte un consiglio così semplice può essere prezioso.

Nel melanoma della pelle il fototipo può influire sul rischio, ma per cuoio capelluto e unghie ci sono soggetti più a rischio?

“Qui bisogna distinguere le due sedi. Per il cuoio capelluto l’esposizione solare conta, soprattutto per quelle persone senza capelli; quindi valgono molti dei tradizionali fattori di rischio del melanoma: pelle chiara, tendenza alle scottature, esposizione ai raggi ultravioletti, numerosi nei e storia personale o familiare di melanoma. Per il melanoma dell’apparato ungueale il discorso è diverso. Il fototipo chiaro e l’esposizione solare non sembrano avere lo stesso ruolo che hanno nel melanoma cutaneo classico. Il melanoma ungueale può comparire in persone di qualsiasi colore della pelle e rappresenta proporzionalmente una quota maggiore dei melanomi nelle popolazioni con pelle più scura.

È importante, però, non generalizzare?

“Sì, perché è più frequente in età adulta-avanzata e interessa più spesso pollice e alluce. Sono stati ipotizzati anche possibili ruoli di trauma, stress meccanico e infiammazione cronica, ma non abbiamo un profilo di rischio semplice e definito come quello del melanoma legato all’esposizione solare. Ed è proprio per questo che il messaggio deve essere universale: le unghie fanno parte della nostra pelle e vanno osservate come osserviamo i nei”.

Quanto all’età, ci sono fasce ‘meno a rischio’?

“Uno studio, pubblicato sulla rivista Clinical and Experimental Dermatology’ e condotto su pazienti fino a 40 anni d’età, inclusi adolescenti e under 30, dimostra che il melanoma dell’unghia può insorgere subito dopo la pubertà. In questa fascia d’età, le lesioni vengono frequentemente scambiate per traumi da sport, ematomi o micosi. L’estetista o l’onicotecnica, rimuovendo smalti o ricostruzioni, è la prima figura in grado di notare striature scure verticali di ampiezza, forma o colore irregolare; cambiamenti progressivi nella pigmentazione della linea nel tempo, scurimento della cuticola o della cute attorno all’unghia (cioè proprio il ‘segno di Hutchinson’)”.

Qual è l’incidenza di queste forme di melanoma?

“Sebbene la testa e il collo rappresentino soltanto il 9% della superficie corporea, questa zona concentra circa il 20% di tutti i casi di melanoma in Italia. Di questi, oltre un terzo (35%) si sviluppa direttamente sotto la chioma. In quest’area, il melanoma viene spesso definito ‘killer invisibile’: i capelli lo nascondono alla vista del paziente, la forte vascolarizzazione della zona ne facilita la diffusione e la lesione tende a crescere in profondità più rapidamente”.

Questo tipo di melanoma è più aggressivo o pericoloso?

“Il tasso di sopravvivenza a 10 anni si attesta attorno al 60%, un dato nettamente inferiore rispetto ai melanomi che compaiono sugli arti o sul tronco”.

È per questo che può essere importante che parrucchieri ed estetisti prestino attenzione nel cogliere segnali anomali?

“Parte del lavoro dei parrucchieri prevede di separare le ciocche dei capelli e questo consente di osservare la cute da angolazioni che nessuno di noi potrebbe mai raggiungere da solo allo specchio. Segnalare con discrezione una macchia scura, asimmetrica o nuova durante un lavaggio o un taglio può fare la differenza tra una diagnosi tempestiva e una malattia avanzata”.