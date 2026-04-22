Cos'è il servizio universale delle Poste in arrivo dal 1° maggio 2026, cosa cambia su servizi e prezzi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grandi cambiamenti in vista per Poste Italiane: dal 1° maggio 2026 entra in vigore il nuovo contratto che modifica il servizio universale delle Poste. Cambiano quindi le modalità di spedizione e consegna e cambiano anche servizi e prezzi, fino al 2036. Tante le modifiche previste, tra cui quella che riguarda la Posta Prioritaria.

Cos’è il servizio universale delle Poste

Novità per il Servizio Postale Universale. Esso consiste nella possibilità da parte dei cittadini di poter fruire di servizi postali a condizioni economiche accessibili. Si tratta di un obbligo imposto dallo Stato come garanzia per gli italiani. Ebbene, questo servizio cambierà dal prossimo mese di maggio.

Ovviamente, esso resterà attivo ma subirà alcune modifiche in quanto si entrerà nel nuovo contratto di servizio che sarà in vigore fino al 2036.

Cosa cambia per i clienti

Tanti i cambiamenti che riguarderanno le modalità e le tempistiche di spedizione e consegna, i servizi offerti e i prezzi degli stessi. La modifica maggiore è l’uscita della Posta Prioritaria (chiamata Posta1) dal Servizio Postale Universale, insieme alla Posta1Pro, alla Posta1online (nazionale e internazionale) e alla Postapriority Internazionale (solo in ufficio postale).

Inoltre, altri servizi verranno ridimensionati come la spedizione di periodici e libri, gli invii massivi verso l’estero e il Paccocelere Internazionale. Per questi si passa a un sistema di libero mercato, senza più garanzie pubbliche su prezzi e tempi che verranno invece stabiliti da Poste. Insomma, niente più tariffe calmierate imposte dallo Stato.

Restano invece all’interno del Servizio Universale: la Posta Ordinaria (ex Posta4), le raccomandate e le assicurate e i pacchi standard fino a 20 kg. Tuttavia, per essi i tempi di consegna si allungano e non sussisterà più la consegna garantita in 24 ore. La consegna della posta ordinaria potrà avvenire fino al quinto giorno lavorativo successivo alla spedizione.

I motivi delle modifiche

Si tratta quindi di modiche corpose per Poste Italiane rese necessarie dalle nuove dinamiche che, negli anni, si sono imposte e che hanno rivoluzionato questo settore. È bene ricordare come per sostenerlo, lo Stato riconosca a Poste Italiane circa 262 milioni di euro l’anno. Una cifra che però, come scrive QuiFinanza, riportando l’opinione dell’azienda, ormai non copre più i costi reali, visto il crollo dei volumi della corrispondenza tradizionale.

Si tratta, infatti, di un ramo che perde circa 100 milioni di euro l’anno e che vede sempre meno lettere in consegna e sempre più pacchi da recapitare ai destinatari, sempre più per mano dei portalettere tradizionali.

In soldoni, l’impatto di queste modifiche sarà duplice e coinvolgerà sia i cittadini che le imprese: per i primi spedire una lettera veloce costerà di più e con tempi più lunghi, per i secondi aumenteranno i costi per gli invii massivi, ci saranno meno tutele sulle spedizioni editoriali e ci sarà maggiore dipendenza da servizi commerciali.