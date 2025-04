Cos'è il Sinodo Cei e perché c'è stato uno scontro su gay e il ruolo delle donne: "Chiesa non è Parlamento"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scontro al Sinodo della Cei che si è tenuto in Vaticano. L’assemblea sinodale ha bocciato il testo presentato dalla dirigenza, rinviando il voto sul testo finale alla prossima assemblea che si terrà a ottobre. Nel corso delle discussioni sono emerse divergenze in particolare su gay, ruolo delle donne e trasparenza nella Chiesa.

Salta il documento finale al Sinodo Cei: tutto rinviato

Servirà più tempo per formulare proposte concrete in grado di riformare la Chiesa: si è conclusa con un nulla di fatto l’assemblea sinodale della Cei che si è svolta in questi giorni in Vaticano.

Il testo presentato dalla dirigenza Cei, dal titolo “Perché la gioia sia piena”, è stato bocciato dalla base dell’assemblea del Sinodo.

Avvenire riferisce che i delegati hanno votato a larga maggioranza (835 su 854) la mozione che rinvia il testo alla presidenza del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

Il voto sul testo finale è stato rimandato alla prossima assemblea, convocata per il 25 ottobre 2025.

Scontro su gay e donne

Il testo proposto “di fatto è apparso inadeguato”, ha dichiarato il vice presidente della Cei, monsignor Erio Castellucci, che ha guidato i lavori. Lo riporta Ansa.

“Le moltissime proposte di emendamento avanzate dai 28 gruppi richiedono un ripensamento globale del testo e non solo l’aggiustamento di alcune sue parti”, ha spiegato.

Le principali divergenze sono emerse su alcuni temi, come “l’accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari” e la “responsabilità ecclesiale e pastorale delle donne”.

“Chiesa non è Parlamento”

In un messaggio inviato a Papa Francesco, i vescovi parlano di una “discussione aperta” e di “studio approfondito”.

Tuttavia la Chiesa “non è un Parlamento, ma una comunità di fratelli riuniti nell’unica fede nel Signore, Crocifisso e Risorto”.

“Ci fa bene questo dinamismo, è il segno di una Chiesa viva. Continuiamo a camminare, quanto ci fa bene camminare insieme”, ha dichiarato il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi al termine dei lavori.

Cos’è il Sinodo Cei

Il Sinodo della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) è un appuntamento periodico in cui i rappresentanti della Chiesa cattolica si riuniscono per discutere e approvare orientamenti e norme.

Al Sinodo delle Chiese italiane non partecipano soltanto i vescovi ma anche religiosi, diaconi e laici, per un totale di quasi mille persone.

Il Sinodo è la conclusione di un percorso a tappe che parte dall’ascolto nelle varie diocesi fino all’assemblea generale in Vaticano.

Quella appena conclusa è la seconda sessione della XVI Assemblea sinodale, che si è svolta dal 31 marzo al 3 aprile.