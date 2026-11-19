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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato della sua inclusione nell’elenco dei “nemici dell’Ucraina” da parte del sito Myrotvorec. L’elenco, compilato dal Centro Myrotvorec, era stato originariamente creato per pubblicare le generalità dei sostenitori delle prime fasi dell’invasione russa dell’Ucraina, quelle che avevano colpito tra il 2014 e il 2015 la Crimea e il Donbass. Negli anni si è però allargato a includere moltissimi personaggi ed è stato criticato anche dalle autorità europee. In alcuni casi le persone incluse in questo elenco sono state assassinate.

Matteo Salvini è stato incluso nell’elenco Myrotvorec

Nonostante il ministro Salvini abbia portato all’attenzione dei media l’inclusione del suo nome nell’elenco del Centro Myrotvorec, la sua presenza al suo interno è conosciuta da tempo, come sottolineato dallo stesso leader della Lega: “Apprendo con sconcerto che il mio nome figura da tempo, insieme a migliaia di altre persone fra cui diversi europarlamentari italiani, in un’inquietante lista di proscrizione pubblicata dalla piattaforma ucraina Myrotvorec”, ha dichiarato Salvini.

“È una vicenda di estrema gravità, che non può e non deve passare sotto silenzio, tanto più perché coinvolge il vicepresidente del Consiglio di un Paese che ha sostenuto in questi anni numerosi interventi umanitari ed economici a favore della popolazione ucraina”, ha poi proseguito Salvini, sottolineando anche che alcune delle persone i cui nomi sono comparsi sul sito sono state assassinate.

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“È un attacco che riguarda non soltanto la mia persona, ma mette in discussione il rispetto nei confronti delle istituzioni italiane. Attendiamo sulla vicenda chiarimenti immediati da parte del governo e delle istituzioni ucraine, in mancanza dei quali trarremo le opportune conseguenze su una vicenda che riteniamo grave e inquietante”, ha concluso il vicepremier.

Cos’è Myrotvorec

Myrotvorec è un sito internet gestito dal Centro Myrotvorec, un’associazione non governativa. Pubblica i dati di coloro che, secondo i gestori del sito, sono “nemici dell’Ucraina”. Tra i dati, spesso reperiti tramite raccolta di informazioni open source, sono inclusi anche gli indirizzi di casa e numeri di telefono.

Myrotvorec dovrebbe essere indipendente, anche se diverse indagini hanno accusato la piattaforma di avere rapporti con i servizi segreti ucraini. Non si tratta quindi di una lista ufficiale stilata dal governo dell’Ucraina, anche se, ai posti di blocco, spesso le forze dell’ordine del Paese utilizzano la lista di nomi di Myrotvorec per controllare l’identità dei fermati.

Negli anni il numero di persone incluse nella lista è cresciuto molto, passando dalle 4.500 del 2014 alle oltre 187mila dell’ultima rilevazione. Diversi anche gli italiani, tra cui anche l’ex primo ministro Silvio Berlusconi, per anni molto vicino al presidente russo Vladimir Putin.

Le controversie di Myrotvorec

Negli anni attorno al sito sono nate diverse controversie. Nell’aprile del 2015 Myrotvorec pubblicò i nomi e le informazioni dello scrittore Oles Buzina e dell’ex parlamentare Oleg Kalashnikov. Entrambi furono assassinati pochi giorni dopo.

A seguito delle elezioni del 2019, vinte da Volodymyr Zelensky, Myrotvorec pubblicò il nome e i dati della moglie del neo eletto presidente, Olena Zelenska, per un post condiviso nel 2014 su Facebook e considerato di propaganda russa. Ai tempi le posizioni di Zelensky sulla Russia non erano chiare e diversi oppositori utilizzavano il fatto che la sua lingua madre fosse il russo come prova che fosse vicino al regime di Mosca.

Diverse organizzazioni per la tutela dei diritti umani hanno attaccato Myrotvorec, sottolineando le limitazioni alla libertà di stampa che una lista simile comporta. La stessa Unione Europea, nel 2021, aveva indicato il sito come un problema nelle prime fasi di avvicinamento di Kyiv al blocco, prima dell’invasione su larga scala da parte della Russia.